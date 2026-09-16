Részegen, 140-nel hajtott újszülött gyerekéhez – halálos baleset lett a vége

Jogerősen öt év hat hónap börtönbüntetésre ítélték azt a férfit, aki 2024 májusában halálos balesetet okozott a 48-as főúton. A Debreceni Törvényszék szeptember 16-án hozott másodfokú döntést az ügyben.

A halálos baleset ügyében jogerős ítéletet született

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A férfi a balesetet megelőző éjszaka hosszabb időn keresztül alkoholt fogyasztott, majd másnap autóba ült. Nyíracsádról Debrecenbe indult a Kenézy Gyula Kórházba, ahonnan feleségét és újszülött gyermekét akarta hazavinni.

Útközben a megengedettnél jóval gyorsabban hajtott. Egy autó előzése után visszatért a saját sávjába, de elvesztette uralmát a jármű felett. Az autó előbb a kavicsos útpadkára csúszott, majd a sofőr hiába próbált korrigálni, áttért a szemközti sávba.

Ott frontálisan összeütközött egy szabályosan közlekedő autóval. A vétlen járművet vezető 76 éves férfi és felesége olyan súlyosan megsérült, hogy mindketten a helyszínen meghaltak.

Enyhítették a halálos balesetet okozó férfi büntetését

A Debreceni Járásbíróság korábban hat év három hónap börtönbüntetést szabott ki. A másodfokon eljáró Debreceni Törvényszék ezt öt év hat hónapra enyhítette.

A férfit emellett öt évre eltiltották a közügyek gyakorlásától és ugyancsak öt évre a közúti járművezetéstől.

A bíróság az enyhítésnél figyelembe vette, hogy a vádlott beismerte bűnösségét, büntetlen előéletű, két kiskorú gyermekről gondoskodik, és maga is súlyosan megsérült a balesetben.

További enyhítést azonban nem tartottak indokoltnak. A bíróság kiemelte, hogy a férfi 140–145 kilométer/órás sebességgel közlekedett, miközben enyhén ittas állapotban volt, és a balesetben egy idős házaspár vesztette életét.

Az ítélet jogerős és végrehajtható.