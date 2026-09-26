Brutális baleset Kisújszállásnál: egy ember a felborult kocsi alá szorult, egy kirepült az autóból

Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt a 4. számú főút 151. km szelvényénél, Kisújszállás külterületén. A Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság közleménye szerint eddig ismeretlen okból két személyautó ütközött össze, aminek következtében az egyik jármű az út menti bozótosban állt meg, a másik jármű megpördült és a tetejére borult. Az baleset során egy fő a gépjármű alá szorult, egy fő pedig az ütközés következtében kirepült a járműből.

Halálos baleset Kisújszállásnál

Halálos baleset Kisújszállásnál

Az esethez a kisújszállási egység lett riasztva, amely kiérkezés után további tűzoltó és mentő egységeket kért a helyszínre. Az egységek feszítő hengerek és feszítő vágó berendezés segítségével kezdték meg a beszorult személy kiszabadítását, amivel egy időben stabilizálták a járművet az elmozdulás ellen. A sikeres kiemelés után a sérültet átadták a mentők részére, akik emeltszintű elláttásban részesítették.

A balesetben egy fő súlyosan, egy fő könnyebben sérült, illetve egy személy életét sajnos már nem tudták megmenteni.

A mentés és a helyszínelés teljes útzár mellett zajlott.