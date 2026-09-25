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halálos baleset

Többen meghaltak az M80-ason történt tragikus balesetben

29 perce
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Két ember életét vesztette péntek délután az M80-as autóút Szentgotthárd és Körmend közötti szakaszán, Rönök közelében történt frontális karambolban. A halálos baleset helyszínére mentőhelikopter is érkezett, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
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halálos balesetVas vármegyementőhelikopter

Frontálisan összeütközött két személygépkocsi péntek délután az M80-as autóúton, Rönök közelében. A halálos baleset a Szentgotthárd és Körmend közötti szakaszon történt számolt be róla a Veol.hu.

M80-as autóút, Rönök, frontális karambol, közúti baleset, mentőhelikopter, útlezárás Két ember életét vesztette a halálos balesetben Rönöknél Fotó: Mediaworks
Két ember életét vesztette a halálos balesetben Rönöknél
Fotó: Mediaworks

A karambol következtében mindkét személygépkocsiba beszorult egy-egy ember. A körmendi és a szentgotthárdi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki őket a járművekből, majd átadták őket a mentőknek.

A műszaki mentést a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

A balesetben egy lakóautó is megrongálódott, miután az egyik személygépkocsi érintőlegesen nekiütközött.

A halálos balesetben kettő ember életét vesztette

Két ember életét vesztette a karambol következtében. A mentés és a helyszínelés idejére az M80-as autóutat teljes szélességében lezárták az érintett szakaszon.

 

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