Többen meghaltak az M80-ason történt tragikus balesetben

Frontálisan összeütközött két személygépkocsi péntek délután az M80-as autóúton, Rönök közelében. A halálos baleset a Szentgotthárd és Körmend közötti szakaszon történt számolt be róla a Veol.hu.

Két ember életét vesztette a halálos balesetben Rönöknél

Fotó: Mediaworks

A karambol következtében mindkét személygépkocsiba beszorult egy-egy ember. A körmendi és a szentgotthárdi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki őket a járművekből, majd átadták őket a mentőknek.

A műszaki mentést a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

A balesetben egy lakóautó is megrongálódott, miután az egyik személygépkocsi érintőlegesen nekiütközött.

A halálos balesetben kettő ember életét vesztette

Két ember életét vesztette a karambol következtében. A mentés és a helyszínelés idejére az M80-as autóutat teljes szélességében lezárták az érintett szakaszon.