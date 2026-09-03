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halálos baleset

Szörnyű hírre ébredtünk, halálos baleset történt a Soroksári úton

47 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Két autó frontálisan ütközött. A halálos baleset körülményeit vizsgálják.
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halálos balesetsoroksári útbudapest ix

Mint azt megírtuk, frontális karambol történt Budapest IX. kerületében, a Soroksári úton. A Budapesti Rendőr-főkapitányság most közölte, halálos baleset történt, egy embert nem tudtak megmenteni.

Reggel 6 körül történt a halálos baleset
Reggel 6 körül történt a halálos baleset / Fotó: Mediaworks

A halálos baleset részletei

A baleset 6 óra körül történt a Soroksári út 117. szám előtt - írja az MTI.

A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a fővárosi hivatásos tűzoltók két embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki az egyik gépkocsiból.

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