Szörnyű hírre ébredtünk, halálos baleset történt a Soroksári úton

Két autó frontálisan ütközött. A halálos baleset körülményeit vizsgálják.
Mint azt megírtuk, frontális karambol történt Budapest IX. kerületében, a Soroksári úton. A Budapesti Rendőr-főkapitányság most közölte, halálos baleset történt, egy embert nem tudtak megmenteni.
A halálos baleset részletei
A baleset 6 óra körül történt a Soroksári út 117. szám előtt - írja az MTI.
A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a fővárosi hivatásos tűzoltók két embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki az egyik gépkocsiból.
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