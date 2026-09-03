Szörnyű hírre ébredtünk, halálos baleset történt a Soroksári úton

Mint azt megírtuk, frontális karambol történt Budapest IX. kerületében, a Soroksári úton. A Budapesti Rendőr-főkapitányság most közölte, halálos baleset történt, egy embert nem tudtak megmenteni.

Reggel 6 körül történt a halálos baleset / Fotó: Mediaworks

A halálos baleset részletei

A baleset 6 óra körül történt a Soroksári út 117. szám előtt - írja az MTI.

A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a fővárosi hivatásos tűzoltók két embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki az egyik gépkocsiból.