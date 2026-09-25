Mindössze 27 kilóra fogyott, mielőtt meghalt – szülei halálra éheztették beteg fiukat

A halálra éheztetés áldozata mindössze 27 kilogrammra fogyott, mielőtt 2024. december 30-án, 39 éves korában meghalt – közölte a Nyíregyházi Törvényszék.

A halálra éheztetés ügyében az édesanyát 13 év fegyházbüntetésre ítélték, az édesapa pedig az eljárás során elhunyt

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A sértett születésétől fogva izommerevségben szenvedett, és szüleivel élt közös háztartásban. A szülők 2024-ben a családi ház emeletére költöztették, ahol nem volt mellékhelyiség. Egészségi állapotának romlása miatt a férfi már nem tudott önállóan közlekedni a lépcsőn, ezért székletét az ágyba ürítette.

A törvényszék tájékoztatása szerint a szülők nem gondoskodtak megfelelően gyermekük ellátásáról és higiéniájáról, táplálását pedig olyan mértékben elhanyagolták, hogy testsúlya 27 kilogrammra csökkent.

A bíróság megállapította, hogy halálát hosszú időn keresztül tartó, rendkívüli szenvedések előzték meg.