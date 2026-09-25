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halálra éheztetés

Mindössze 27 kilóra fogyott, mielőtt meghalt – szülei halálra éheztették beteg fiukat

33 perce
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Tizenhárom év fegyházbüntetésre ítéltek első fokon egy anyát, aki férjével együtt súlyosan elhanyagolta beteg, 39 éves gyermekét. A férfi mindössze 27 kilogrammra fogyott, mielőtt 2024 decemberében otthonában meghalt.
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halálra éheztetéselhanyagolásNyíregyházi Törvényszék

A halálra éheztetés áldozata mindössze 27 kilogrammra fogyott, mielőtt 2024. december 30-án, 39 éves korában meghalt – közölte a Nyíregyházi Törvényszék.

13 év fegyház, emberölés, különös kegyetlenség, beteg gyermek, 27 kilogramm, Nyíregyházi Törvényszék, védekezésre képtelen személy, gyermek elhanyagolása, fegyházbüntetés, nem jogerős ítélet. A halálra éheztetés ügyében az édesanyát 13 év fegyházbüntetésre ítélték, az édesapa pedig az eljárás során elhunyt
A halálra éheztetés ügyében az édesanyát 13 év fegyházbüntetésre ítélték, az édesapa pedig az eljárás során elhunyt
Fotó: Unsplash / Illusztráció

A sértett születésétől fogva izommerevségben szenvedett, és szüleivel élt közös háztartásban. A szülők 2024-ben a családi ház emeletére költöztették, ahol nem volt mellékhelyiség. Egészségi állapotának romlása miatt a férfi már nem tudott önállóan közlekedni a lépcsőn, ezért székletét az ágyba ürítette.

A törvényszék tájékoztatása szerint a szülők nem gondoskodtak megfelelően gyermekük ellátásáról és higiéniájáról, táplálását pedig olyan mértékben elhanyagolták, hogy testsúlya 27 kilogrammra csökkent.

A bíróság megállapította, hogy halálát hosszú időn keresztül tartó, rendkívüli szenvedések előzték meg.

A bíróság az édesanyát első fokon társtettesként, különös kegyetlenséggel, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek. A nőt 13 év fegyházbüntetésre ítélték. Az ítélet nem jogerős.

 

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