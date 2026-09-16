Lezuhant egy helikopter Los Angelesnél, hárman biztosan életüket vesztették: 58 tűzoltó vett részt a mentésben

Tragédia történt, miután lezuhant egy helikopter Los Angeles bevárosától mintegy 40 km-re, Chatsworth-ben. A gép két kereskedelmi épület között zuhant le, a hatóságok közlése szerint a balesetben legalább hárman életüket vesztették. Őket a helyszínen halottnak nyilvánították, míg a Los Angeles-i tűzoltóság közlése szerint egy negyedik személyt kórházba szállítottak. Az ő állapotáról nincs információ. A légiszerencsétlenség oka egyelőre ismeretlen.

Lezuhant egy helikopter Los Angeles egyik elővárosában. Fotó: Youtube

A hatóságok nem közölték, hányan tartózkodtak összesen a helikopter fedélzetén. Azt azonban közölték, az áldozatok egyike egy járókelő volt, aki abban a parkolóban tartózkodott, ahová a helikopter becsapódott, majd szinte teljesen megsemmisült, ezért a hatóságoknak át kell kutatniuk a roncsokat, hogy azonosítani tudják az áldozatokat és a légijárművet.

Lezuhant egy helikopter, közel 60 tűzoltó rohant a helyszínre

A hírek szerint, egy hírcsatorna helikoptere zuhant le. A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) nyilvántartása alapján egy 2004-ben gyártott Eurocopter AS350 B2 típusú, egymotoros, általános célú helikopterről van szó, amely több jármű és két nagyméretű rakodókonténer közelében zuhant le, majd kapott lángra. A tűz eloltásában összesen 56 tűzoltó vett részt. A balesetben négy autó és a két tárolókonténer is megrongálódott.

A tragédia miatt nyomozás indult.