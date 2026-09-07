Jogerős ítélet születhet a Budapesten gyilkoló holland nő ügyében

Amint arról az Origo is beszámolt, a 2019 óta párkapcsolatban álló középkorú pár 2024. február 18-án érkezett Budapestre egy háromnapos kikapcsolódásra. A holland nő, Wendy W. a hazájában önvédelmi célból vásárolt bicskáját is magával hozta fővárosunkba. A VII. kerületi Kazinczy utcában bérelt Airbnb szálláshelyük elfoglalása után vacsorázni mentek, majd egy romkocsmában jelentős mennyiségű alkoholt fogyasztottak. A pár éjfél körül tért vissza a szállásra, ahol a nő átnézte a férfi telefonját, és üzenetváltást talált egy olyan barátnővel, akire féltékeny volt. Mivel a férfi korábban megígérte, hogy nem tartja a kapcsolatot az illetővel, heves szóváltás alakult ki köztük. A veszekedés hamar dulakodásig fajult, amely során a nő a nyakán és a fején bántalmazta a férfit.

A bulinegyedben bérelt szálláshelyükön ölte meg partnerét a holland nő (Fotó: Csudai Sándor/Origo)

Saját bicskájával szúrta halálra párját a féltékeny holland nő

A csetepaté közben a nő elővette 9,5 cm pengehosszúságú bicskáját, és azzal közepes-nagy erővel a vállán, valamint a hátán is megszúrta a sértettet. A súlyosan vérző férfi a fürdőszoba felé próbált menekülni, ám eszméletét vesztette, és hajnali 1 óra körül a heveny vérvesztés és a légmell miatt kialakult traumás sokk következtében meghalt.

A szúrások után a nő összecsukta a bicskát, betette a bőröndjébe, majd magához vette az áldozat készpénzét, és megpróbálta feltakarítani a vért. Segítségért csak jóval később kezdett kiabálni, a szomszédok 02:20 után tettek bejelentést a 112-es segélyhívón, a vádlott pedig csupán a lakók feltűnése után, 02:30-kor hívta a hatóságokat.

Elsőfokú ítélet és fellebbezések

A Fővárosi Törvényszék 2026. január 16-án hozott elsőfokú ítéletében Wendy W.-t bűnösnek mondta ki emberölés bűntettében, ezért 9 év börtönbüntetésre ítélte és 10 évre kiutasította Magyarországról. A verdikt szerint a gyilkos feltételes szabadságra sem bocsátható.

A holland nő a tárgyaláson sírva sajnálkozott, védője, Enzsöl Péter pedig azt állította, hogy a férfi fojtogatta és a hajánál fogva rángatta védencét, ezért jogos védelemre hivatkozva felmentést kért. A bíróság azonban nem fogadta el az ügyvéd érvelését.