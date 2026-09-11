Jogerősen is elítélték a holland asszonyt, aki Budapesten féltékenységből halálra késelte a párját

Nyilvános ülést tartott szeptember 11-én a Fővárosi Ítélőtábla Wendy W. büntetőügyében. A törékeny termetű, szemüveges, 46 éves vádlottat kéz- és lábbilincsben, vezetőszáron kísérték be a tárgyalóterembe. A vád szerint a holland nő és társa 2024. február 18-án érkezett Budapestre egy háromnapos kiruccanásra. A 2019 óta kapcsolatban álló középkorú pár a VII. kerületi Kazinczy utcában bérelt airbnb szálláshelyet, majd érkezésük estéjén egy romkocsmában jelentős mennyiségű alkoholt fogyasztottak. Miután visszatértek a szállásukra, a vádlott átnézte a férfi telefonját, és üzenetváltást talált egy nővel, akire féltékeny volt. Mivel párja korábban megígérte neki, hogy nem tartja a kapcsolatot az illetővel, heves szóváltás alakult ki köztük.
A veszekedés hamar dulakodásig fajult, amely során kölcsönösen bántalmazták egymást, majd a nő elővette 9,5 cm pengehosszúságú kését, és azzal a nyaka mellett a vállán, valamint a hátán megszúrta a sértettet.
A súlyosan vérző férfi rövidesen eszméletét vesztette, és hajnali 1 óra körül a vérveszteség és a légmell miatt kialakult traumás sokk következtében meghalt.
A szúrások után a nő betette a bőröndjébe a bicskát, majd magához vette az áldozat készpénzét, és megpróbálta feltakarítani a vért. A tanúk szerint segítségért csak jóval később kezdett kiabálni, a szomszédok 02:20 után tettek bejelentést a 112-es segélyhívón, a vádlott pedig csupán a lakók feltűnése után, 02:30-kor hívta a hatóságokat.
A Fővárosi Törvényszék 2026. január 16-án hozott elsőfokú ítéletében Wendy W.-t bűnösnek mondta ki emberölés bűntettében, ezért 9 év börtönbüntetésre ítélte azzal, hogy feltételes szabadságra sem bocsátható, és 10 évre kiutasította Magyarországról.
Az elsőfokú ítélettel szemben az ügyész a kiszabott büntetés súlyosítását indítványozta, míg a holland nő ügyvédje jogos védelem címén történő felmentés, illetve a kiszabott büntetés enyhítése céljából, valamint a bűnügyi költség csökkentése érdekében jelentett be fellebbezést.
Jogos védelemre hivatkozott a holland nő ügyvédje
A másodfokú tárgyaláson a vádlott védője, Enzsöl Péter azt mondta, a férfi fojtogatta és a hajánál fogva rángatta védencét, ezért jogos védelemre hivatkozva a felmentését kérte. Állítását azzal támasztotta alá, hogy őrizetbe vételekor a nő egyik szemén bevérzés volt látható, testét pedig egyéb sérülések is borították. Az ügyvéd ezt követően hosszan érvelt azzal kapcsolatban, hogy Wendy W. valójában nem akarta megölni a párját, csupán a kettejük alkoholgőzös vitája mérgesedett el, és torkollott tragédiába.
Enzsöl Péter másodlagos indítványként enyhítésre tett javaslatot védence büntetlen előéletre, két gyermekére, és arra tekintettel, hogy a nőt nagyon megviselték a történtek. Az ügyvéd az első fokon kiszabott 9 év börtönbüntetést is sokallta, hiszen az ügyészi indítvány kezdetben 8 év volt, ha a nő a váddal egyezően beismeri a bűncselekmény elkövetését. Közölte: nem látja okát, hogy miért kellene ennél többet kapnia, hiszen a vádlott csak végig akart menni a bizonyítási eljáráson. A tárgyaláson az is kérték, hogy Wendy W. hazájában tölthesse le a büntetését, ha nem születik felmenő ítélet.
A holland nő a tárgyaláson megtörten annyit mondott, nagyon bánja, ami történt, és minden nap, minden éjjel szenved miatta, mivel nagyon szerette a párját.
Jogerős ítéletet hozott a Fővárosi Ítélőtábla
A másodfokú bíróság ítéletének kihirdetésekor Török Zsolt bíró közölte, az elsőfokú ítéletet annyiban változtatták meg, hogy a vádlottnak a korábban megnevezett 7 millió forint helyett 6 millió 77 ezer forint bűnügyi költséget kell megfizetnie, a fennmaradó összeget, amely az anyanyelvi tolmács munkadíját tartalmazza, a magyar államnak kell viselnie.
A bíróság ugyanakkor helybenhagyta a 9 év letöltendő börtönbüntetést és a 10 év kiutasítást Magyarország területéről. A tanácsvezető bíró indoklása szerint a felek kölcsönösen bántalmazták egymást, ezért nem állapítható meg a jogos védekezés. Török Zsolt szerint ezt támasztja alá az is, hogy a nő a bűncselekményt az emberölés tipikus eszközével, egy katonai késsel hajtotta végre, két életfontosságú szerve irányuló szúrással. Hozzátette: az egyik sérülés a sértett hátát érte, és nehéz elképzelni, hogy valaki jogos védekezés közben hátba szúrja támadóját, ráadásul Wendy W.-nek tudnia kellett, hogy a sértett halálát okozhatja a késsel.
A bíróság úgy vélte, a nyomok eltüntetésére irányuló szándék is valószínűsíthető, a cselekmény oka pedig a féltékenység lehetett, ezt erősíti a nő közlése, hogy nagyon szerette a férfit. A Fővárosi Ítélőtábla álláspontja szerint egy enyhébb büntetés nem szolgálná a visszatartó erőt, a szabadságvesztés hátralévő részének Hollandiában történő letöltéséhez azonban hozzájárult.
A tárgyalás után Enzsöl Péter az Origónak elmondta, védence átadásával kapcsolatban a Külügyminisztériumnak kell felvennie a kapcsolatot a holland állammal, az eljárás pedig akár további fél évet is igénybe vehet.