Jogerősen is elítélték a holland asszonyt, aki Budapesten féltékenységből halálra késelte a párját

Nyilvános ülést tartott szeptember 11-én a Fővárosi Ítélőtábla Wendy W. büntetőügyében. A törékeny termetű, szemüveges, 46 éves vádlottat kéz- és lábbilincsben, vezetőszáron kísérték be a tárgyalóterembe. A vád szerint a holland nő és társa 2024. február 18-án érkezett Budapestre egy háromnapos kiruccanásra. A 2019 óta kapcsolatban álló középkorú pár a VII. kerületi Kazinczy utcában bérelt airbnb szálláshelyet, majd érkezésük estéjén egy romkocsmában jelentős mennyiségű alkoholt fogyasztottak. Miután visszatértek a szállásukra, a vádlott átnézte a férfi telefonját, és üzenetváltást talált egy nővel, akire féltékeny volt. Mivel párja korábban megígérte neki, hogy nem tartja a kapcsolatot az illetővel, heves szóváltás alakult ki köztük.

A veszekedés hamar dulakodásig fajult, amely során kölcsönösen bántalmazták egymást, majd a nő elővette 9,5 cm pengehosszúságú kését, és azzal a nyaka mellett a vállán, valamint a hátán megszúrta a sértettet.

A súlyosan vérző férfi rövidesen eszméletét vesztette, és hajnali 1 óra körül a vérveszteség és a légmell miatt kialakult traumás sokk következtében meghalt.

A holland nő és párja 2024. február 18-án érkezett Budapestre, de tragédiával végződött a kirándulás

(Fotó: Hatlaczki Balázs)

A szúrások után a nő betette a bőröndjébe a bicskát, majd magához vette az áldozat készpénzét, és megpróbálta feltakarítani a vért. A tanúk szerint segítségért csak jóval később kezdett kiabálni, a szomszédok 02:20 után tettek bejelentést a 112-es segélyhívón, a vádlott pedig csupán a lakók feltűnése után, 02:30-kor hívta a hatóságokat.

A Fővárosi Törvényszék 2026. január 16-án hozott elsőfokú ítéletében Wendy W.-t bűnösnek mondta ki emberölés bűntettében, ezért 9 év börtönbüntetésre ítélte azzal, hogy feltételes szabadságra sem bocsátható, és 10 évre kiutasította Magyarországról.

Az elsőfokú ítélettel szemben az ügyész a kiszabott büntetés súlyosítását indítványozta, míg a holland nő ügyvédje jogos védelem címén történő felmentés, illetve a kiszabott büntetés enyhítése céljából, valamint a bűnügyi költség csökkentése érdekében jelentett be fellebbezést.

Jogos védelemre hivatkozott a holland nő ügyvédje

A másodfokú tárgyaláson a vádlott védője, Enzsöl Péter azt mondta, a férfi fojtogatta és a hajánál fogva rángatta védencét, ezért jogos védelemre hivatkozva a felmentését kérte. Állítását azzal támasztotta alá, hogy őrizetbe vételekor a nő egyik szemén bevérzés volt látható, testét pedig egyéb sérülések is borították. Az ügyvéd ezt követően hosszan érvelt azzal kapcsolatban, hogy Wendy W. valójában nem akarta megölni a párját, csupán a kettejük alkoholgőzös vitája mérgesedett el, és torkollott tragédiába.