Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
holland nő

Meggyilkolta Budapesten a párját egy holland nő, így védekezett a tárgyaláson

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Jogerősen kilenc év börtönre ítélték Budapesten azt a holland nőt, aki féltékenységből megölte a barátját. A jogerős ítélet szerint emellett tíz évre kiutasította Magyarországról. A 47 éves holland nő ügyvédje elmondta, még idén Hollandiába kerülhet, hogy ott töltse le büntetését.
Link másolása
Vágólapra másolva!
holland nőemberölésHollandiagyilkosság

Kilenc év börtönre ítélték és tíz évre kiutasították Magyarországról pénteken azt a 47 éves holland nőt, aki 2024 februárjában egy átmulatott éjszakán féltékenységből végzett a barátjával. Az utolsó szó jogán pénteken arról beszélt, hogy megbánta, amit tett.

Bíróság, bírósági tárgyalás,a párját halálra késelő holland nő büntető pere, késelőhollandnő, 2026.09.11.
Kilenc évre ítélték a barátját meggyilkoló holland nőt / Fotó: Hatlaczki Balazs

Kilenc évre ítélték a barátját meggyilkoló holland nőt

Szenvedek minden nap, minden éjjel. Én nagyon szerettem a társamat

- mondta el a nő, akinek tolmács fordította a mondatait, és aki az eljárás alatt egyszer sem ismerte el a gyilkosságot: azzal védekezett, hogy nem emlékszik a történtekre. 

Az esetnek a velejárója, hogy senki sem látta, hogy pontosan mi történt, illetve ügyfelem is részlegesen emlékszik

- mondta el az RTL Híradóban a kétgyermekes nő ügyvédje, aki szerint a védencét nagyon megviselték a történtek, kivált az, hogy az elmúlt két és fél évben nem találkozhatott személyesen a kisgyermekeivel. Korábban az interneten beszélhettek egymással, a volt párja és a kinti gyámügy döntései miatt azonban ellehetetlenült a kapcsolatuk, ezért is szeretnék, ha otthon ülhetné le a büntetését.

Az ügyvéd bizakodó: szerinte akár már ebben az évben Hollandiába kerülhet a nő.

A tárgyalás után Enzsöl Péter az Origónak azt mondta, védence átadásával kapcsolatban a Külügyminisztériumnak kell felvennie a kapcsolatot a holland állammal, az eljárás pedig akár további fél évet is igénybe vehet. 

 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!