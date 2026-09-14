Meggyilkolta Budapesten a párját egy holland nő, így védekezett a tárgyaláson

Kilenc év börtönre ítélték és tíz évre kiutasították Magyarországról pénteken azt a 47 éves holland nőt, aki 2024 februárjában egy átmulatott éjszakán féltékenységből végzett a barátjával. Az utolsó szó jogán pénteken arról beszélt, hogy megbánta, amit tett.

Kilenc évre ítélték a barátját meggyilkoló holland nőt / Fotó: Hatlaczki Balazs

Kilenc évre ítélték a barátját meggyilkoló holland nőt

Szenvedek minden nap, minden éjjel. Én nagyon szerettem a társamat

- mondta el a nő, akinek tolmács fordította a mondatait, és aki az eljárás alatt egyszer sem ismerte el a gyilkosságot: azzal védekezett, hogy nem emlékszik a történtekre.

Az esetnek a velejárója, hogy senki sem látta, hogy pontosan mi történt, illetve ügyfelem is részlegesen emlékszik

- mondta el az RTL Híradóban a kétgyermekes nő ügyvédje, aki szerint a védencét nagyon megviselték a történtek, kivált az, hogy az elmúlt két és fél évben nem találkozhatott személyesen a kisgyermekeivel. Korábban az interneten beszélhettek egymással, a volt párja és a kinti gyámügy döntései miatt azonban ellehetetlenült a kapcsolatuk, ezért is szeretnék, ha otthon ülhetné le a büntetését.

Az ügyvéd bizakodó: szerinte akár már ebben az évben Hollandiába kerülhet a nő.

A tárgyalás után Enzsöl Péter az Origónak azt mondta, védence átadásával kapcsolatban a Külügyminisztériumnak kell felvennie a kapcsolatot a holland állammal, az eljárás pedig akár további fél évet is igénybe vehet.



