Egy férfi holttest találtak az XIII. kerületben, a Forgách utcai metró megállónál. A BRFK vizsgálja az eset körülményeit.
Egy férfi holttestet találtak az utcán Budapest, XIII. kerületében, a Forgách utcai metró megállónál - értesült róla a 24.hu. A lap szerint a helyszínen jelenleg több rendőr is dolgozik.
Holttestet találtak a Forgách utcai metró megállónál
A BRFK sajtóosztálya megerősítette, hogy találtak egy holttestet, valamint vizsgálják az eset körülményeit. További részleteket egyelőre nem osztottak meg.
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