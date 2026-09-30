Egy férfi holttestet találtak az utcán Budapest, XIII. kerületében, a Forgách utcai metró megállónál - értesült róla a 24.hu. A lap szerint a helyszínen jelenleg több rendőr is dolgozik.

Holttestet találtak a Forgách utcai metró megállónál. (Képünk illusztráció) Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Holttestet találtak a Forgách utcai metró megállónál

A BRFK sajtóosztálya megerősítette, hogy találtak egy holttestet, valamint vizsgálják az eset körülményeit. További részleteket egyelőre nem osztottak meg.