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horváth lóránt

Ne nyisd meg! – üzente az ukrán aranykonvoj ügyvédje

52 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Az ukrán pénzszállítók jogi képviselője újabb részleteket osztott meg a kibertámadásról. Horváth Lóránt szerint a rendszereik biztonságban vannak, az adatlopás nem volt sikeres.
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horváth lórántukrán aranykonvojoschadbanklevelezőrendszerkibertámadás

Amint arról beszámoltunk, hétfő reggel kibertámadás érte Horváth Lóránt ügyvédi irodájának levelezőrendszerét. Az ukrán pénzszállítók és az Oschadbank jogi képviselője Facebook-oldalán figyelmeztette követőit: semmiképpen se nyissák meg a tőle kapott gyanús e-maileket, és ne kattintsanak a bennük található hivatkozásokra.

Még keresik, hogy kik törhették fel Horváth Lóránt ügyvédi irodájának levelezőrendszerét
Még keresik, hogy kik törhették fel Horváth Lóránt ügyvédi irodájának levelezőrendszerét (Fotó: AFP)

Az ügyvéd még aznap este újabb részleteket osztott meg az esetről. Tájékoztatása szerint a támadók ugyan hozzáférést szereztek a levelezéshez, és közel 5000 hamis RFP-meghívót küldtek ki a nevében, az akció ennek ellenére nem érte el a célját. Horváth Lóránt megerősítette, hogy a rendszereik biztonságban vannak, és az adatlopási kísérlet nem járt sikerrel.

Kiemelten érzékeny adatok annak Horváth Lóránt birtokában

Az incidens különösen kényes, hiszen a praxis jelentős mennyiségű bizalmas információt és kiemelt ügyeket kezel. Horváth Lóránt neve az elmúlt időszakban az ukrán aranykonvoj-ügy kapcsán vált országszerte ismertté. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) augusztusban szüntette meg az eljárást az ukrán pénzszállítókkal szemben, miután az érintettek hitelt érdemlően igazolni tudták a lefoglalt arany és készpénz legális eredetét.

Továbbra is fokozott óvatosságra van szükség

Arról egyelőre nem közölt információt, hogy kik állhatnak a kibertámadás mögött, ahogy a kiküldött RFP-meghívók pontos tartalmáról sem árult el részleteket. Horváth Lóránt ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy aki a nevében gyanús levelet kapott, ne kattintson a benne található hivatkozásokra, és ne nyissa meg a mellékleteket. A tömeges levélküldés tehát megtörtént, de a jelenlegi információk szerint az adatszivárgást és a bizalmas iratok megszerzését sikerült megakadályozni.

 

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