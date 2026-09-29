Megelégelte az V. kerületi önkormányzat a turisztikai visszaéléseket: Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester hétfőn a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében tudatta, határozottan fellépnek a jogosulatlan dolgozó idegenvezetők ellen. A városvezető hangsúlyozta: a Belváros kiemelt turisztikai célpont, éppen ezért elengedhetetlen, hogy a turizmus szigorúan szabályozott, törvényes keretek között működjön.

Számtalan lakossági panasz érkezett az illegális idegenvezetők miatt a Belvárosban – képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A rendelkezéssel a szabályosan tevékenykedő idegenvezetőket is védik

Mint kiderült, az elmúlt időszakban számtalan lakossági és szakmai panasz érkezett az illegális idegenvezetés miatt. A reakció nem maradt el: az önkormányzat

azonnali, célzott helyszíni razziákat kezdeményezett a Belváros leglátogatottabb turisztikai pontjain.

Szentgyörgyvölgyi Péter közölte: a küzdelem hatékonyságának növelése érdekében tovább erősítik a szomszédos kerületekkel való együttműködést, emellett a szakmai szervezeteket is bevonják a szabálytalankodók kiszűrésébe.

A szigorítások célja ugyanis a kerületiek nyugalmának biztosítása mellett a szabályokat betartó, engedéllyel rendelkező szakemberek érdekeinek védelme is.