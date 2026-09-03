Földre lökte, majd kifosztotta a bottal közlekedő idős férfit

A rendőrség tájékoztatása szerint az eset augusztus 25-én délután történt. A nő kerékpárral hajtott a férfi mellé, majd megütötte a mellkasánál és megrángatta a ruhájánál fogva. Az idős férfi elvesztette az egyensúlyát és a földre esett.

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Hallássérült idős férfit szemelt ki magának a 31 éves rabló

A támadó ekkor kivette a zsebéből a pénztárcáját, amelyben mintegy 40 ezer forint készpénz és személyes okmányok voltak. Ezután elhajtott a kerékpárjával, ám egy másik biciklis üldözőbe vette. A nő végül eldobta a biciklit és gyalog menekült tovább.

A rendőrök néhány órával később elfogták. A büntetett előéletű nővel szemben rablás miatt indult eljárás. A hatóság szerint a sértett idős kora, hallássérültsége, valamint mozgás- és beszédképességének korlátozottsága miatt a bűncselekmény elhárítására is korlátozottan volt képes.

Az ügyészség a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a nő letartóztatását. A Salgótarjáni Járásbíróság nyomozási bírája ezt egy hónapra elrendelte. A döntés ellen a gyanúsított fellebbezett, így az egyelőre nem végleges.