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idős férfit

Földre lökte, majd kifosztotta a bottal közlekedő idős férfit

1 órája
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Egy 69 éves, hallássérült és mozgásában is korlátozott férfit rabolt ki egy 31 éves nő Bátonyterenyén. A gyanú szerint a nő kiszemelte az utcán lassan, bottal haladó idős férfit, majd erőszakkal megszerezte a pénztárcáját.
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idős férfitsalgótarjáni járásbíróságkerékpár

A rendőrség tájékoztatása szerint az eset augusztus 25-én délután történt. A nő kerékpárral hajtott a férfi mellé, majd megütötte a mellkasánál és megrángatta a ruhájánál fogva. Az idős férfi elvesztette az egyensúlyát és a földre esett.

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Hallássérült idős férfit szemelt ki magának a 31 éves rabló

A támadó ekkor kivette a zsebéből a pénztárcáját, amelyben mintegy 40 ezer forint készpénz és személyes okmányok voltak. Ezután elhajtott a kerékpárjával, ám egy másik biciklis üldözőbe vette. A nő végül eldobta a biciklit és gyalog menekült tovább.

A rendőrök néhány órával később elfogták. A büntetett előéletű nővel szemben rablás miatt indult eljárás. A hatóság szerint a sértett idős kora, hallássérültsége, valamint mozgás- és beszédképességének korlátozottsága miatt a bűncselekmény elhárítására is korlátozottan volt képes.

Az ügyészség a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a nő letartóztatását. A Salgótarjáni Járásbíróság nyomozási bírája ezt egy hónapra elrendelte. A döntés ellen a gyanúsított fellebbezett, így az egyelőre nem végleges.

 

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