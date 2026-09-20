Ismeretlen folyadékkal itatták meg az idős férfit – több mint tízmillió értékű aranya tűnt el

Három embert fogtak el Budapesten, akik a gyanú szerint főként idős embereket károsítottak meg különböző módszerekkel. Az idősek átverése egy újbudai, illegálisan működő aranyfelvásárló üzlethez kapcsolódott, ahol a sértetteket a piacinál jóval magasabb árakkal csábították be. Az egyik 71 éves férfi több mint tízmillió forint értékű arannyal érkezett az üzletbe. A gyanú szerint felajánlották neki, hogy hazaviszik, így az otthon maradt aranyát is megvásárolhatják. Még az üzletben ismeretlen folyadékot itattak vele, amitől elveszítette az eszméletét. A férfi később sérülésekkel tért magához az utcán, a nála lévő aranyékszerek pedig eltűntek.

Idős férfit és másokat is megkárosítottak: több millió értékű aranyat csaltak ki Forrás: Police.hu

Idősek megkárosítása: Ingatlant és befektetési aranyat is megszerezhettek

Egy másik idős sértettet azzal tévesztettek meg, hogy megvásárolnák az ingatlanát. Később olyan dokumentumokat írattak vele alá, amelyekkel a gyanú szerint valójában életjáradéki szerződést kötött. Így egy mintegy 145 millió forintos ingatlan került egy hozzátartozójuk nevére. Más sértettek befektetési aranyat vittek az üzletbe. A gyanúsítottak azt állították, hogy az arany rossz minőségű, ezért az eredetileg ígért összeg töredékét fizették volna ki érte.

A BRFK nyomozói szeptember 15-én fogták el a család három tagját. Bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett csalással gyanúsítják őket, a bíróság elrendelte letartóztatásukat. A kutatás során közel 200 millió forint értékű aranytömböt és más aranytárgyakat foglaltak le – írja a Police.hu.

Megugrottak az átutalási csalások Magyarországon – súlyos számokat közölt az MNB

Riasztó ütemben szaporodnak a csalások, miközben egyre több pénzügyet intézünk néhány érintéssel a telefonunkról. A banki átutalás során elkövetett visszaélések száma nőtt, miközben már az utalások több mint harmada mobilbankból indul.