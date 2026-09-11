Futva menekültek egy autó mellől Budapesten – Bingo hamar kiszagolta, miért

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei illegális cigarettákat és egy fegyvert találtak egy hátrahagyott, külföldi rendszámú autóban Budapesten.

Az illegális cigaretták felkutatásában Bingo, a NAV szolgálati kutyája segítet

Fotó: Nemzeti Adó és Vámhivatal

A pénzügyőrök közterületi ellenőrzést végeztek a fővárosban, amikor egy mellékutcában két férfira lettek figyelmesek. A férfiak fekete nejlonzsákokat pakoltak egy ezüstszínű autóba, majd amikor észrevették a járőrautót, elszaladtak.

A hátrahagyott jármű és a szokatlanul szögletes zsákok felkeltették a pénzügyőrök figyelmét, ezért cigaretta- és bankjegykereső kutyával vizsgálták át az autót. Bingo, a szolgálati kutya a csomagtartónál azonnal jelzett.

A NAV pénzügyőrei összesen 340 doboz cigarettát foglaltak le

Fotó: Nemzeti Adó-és Vámhivatal

A gépjármű tulajdonosát az ellenőrzés alatt nem sikerült megtalálni. Az autót ezért zárszakértő segítségével, két hatósági tanú jelenlétében nyitották fel.

Több száz doboz illegális cigarettát találtak

A járműből összesen 340 doboz különféle márkájú, zárjegy nélküli cigaretta, valamint egy fegyver került elő. A dohánytermékek értéke meghaladta a 700 ezer forintot.

A NAV pénzügyőrei a cigarettát lefoglalták, és jövedéki törvénysértés, valamint költségvetési csalás miatt indítottak eljárást. A fegyvert a Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitányságának helyszínre érkező munkatársai vették át további eljárásra.

A NAV tájékoztatása szerint a dohánytermékek forgalmazására szigorú szabályok vonatkoznak. Ezek megsértése akkor is eljárást von maga után, ha a termékeket zárt autóban vagy magánterület közelében tárolják.