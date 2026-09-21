Jogosítvány nélkül száguldozott Csepelen: 19 éves utasát vitte a halálba – videó

Súlyos balesetet okozott egy férfi, aki nem elég, hogy jogosítvány nélkül ült a volán mögé, de még egy fiatal, 19 éves lányt is magával vitt a csepeli száguldozásra. Több mint száz kilométer per órás sebességgel szelte az utcákat, majd belecsapódott egy menetrend szerint közlekedő buszjáratba. A fiatal lány a karambol során olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy két nappal később, a kórházban elhunyt.

Kanyarodó buszba csapódott a jogosítvány nélkül vezető férfi Csepelen. Az autó a felismerhetetlenségig összetört

Fotó: TV2

A férfi ráadásul nem először ült papírok nélkül kocsiba: pár hónappal a baleset előtt ő volt az, aki legalább 10 kilométeren keresztül menekült a zsaruk elől Csepelen. Amikor elkapták, még drogot is találtak nála.

A csepeli tragédia négy évvel ezelőtt történt. A vádlott korábban csak részben ismerte be a tettét. "Gyorsabban mentem, azt elismerem, meg nem voltam becsatolva, de a balesetet nem én okoztam" - védekezett. Az ügyében most született ítélet: az első fokú döntés szerint halmazati büntetésül öt év nyolc hónap szabadságvesztés vár rá. Az ítélet nem jogerős, a vádlott védője enyhítésért, míg az ügyész súlyosításért fellebbez.

Videós beszámoló a csepeli száguldásról: jogosítvány nélkül vitte halálba az utasát a férfi