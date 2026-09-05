Háromszor is jogosítvány nélkül vezetett – végleg elvették a 18 éves fiatal autóját

Egy 18 éves Kolozs megyei fiatal három alkalommal is jogosítvány nélkül vezetett, ezért felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, az autóját pedig végleg elkobozták – számolt be róla a Maszol.ro.

A jogosítvány nélküli vezetés közlekedésbiztonsági kockázatot jelent, mivel a szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek hiánya növelheti a balesetek veszélyét (A kép illusztráció)

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A nyomozás adatai szerint a fiatal 2025. július 30-án ült először volán mögé annak ellenére, hogy nem rendelkezett vezetői engedéllyel. Mintegy négy kilométert tett meg az autóval, amelyben rajta kívül további négy ember utazott.

Néhány nappal később, augusztus 2-án ismét ugyanazt az autót vezette. Ekkor mintegy 100 kilométert tett meg, miközben két utast szállított.

Három alkalommal is jogosítvány nélkül vezetett

A harmadik eset 2025 novemberében történt. A rendőrök megállásra szólították fel a fiatalt, ő azonban továbbhajtott. Később hátrahagyta az autót, és megpróbált elmenekülni.

A lap beszámolója szerint a mintegy 30 ezer lej értékű autót végleg elkobozták. A fiatalra 1 év 9 hónap és 10 nap felfüggesztett szabadságvesztést szabtak ki. A kolozsvári ítélőtábla döntése jogerős.