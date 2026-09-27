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Hableány hajó

A Hableányt letaroló szállodahajó kapitánya újra bíróság elé áll

19 perce
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Tanúk kihallgatásával folytatódik az újraindult Hableány-per a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. A hét évvel ezelőtti hajóbalesetet túlélő koreai turisták, illetve az elhunyt honfitársaik hozzátartozói esetében az előző bizonyítási eljárásban tett vallomásaikat olvassák fel. C. Jurij, az ukrán hajóskapitány tagadja bűnösségét.
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Hableány hajóbalesethalálvádlott

Mint arról korábban beszámoltunk, mindössze 35 másodperc alatt süllyedt el a Hableány 2019. május 29-én este, amikor összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A vád szerint azonban a járműóriást egyedül vezető C. Jurij nem a feladatára figyelt, amikor a Margit híd előtti vízszakaszon letarolta a koreai állampolgárokat szállító sétahajót. Összesen 27 holttestet emeltek ki a Dunából, de egy ember a mai napig eltűntként szerepel. Szinte bizonyos, hogy a balesetet ő sem élte túl.

C. Jurij
A Hableány-katasztrófa 28 ember életét követelte 2019-ben. A baleset okozásával vádolt C. Jurij nem érzi magát bűnösnek Fotó: Kurucz Árpád

A Pesti Központi Kerületi Bíróság a kapitányt 2023. szeptember 26-án 5 év 6 hónap fogházbüntetésre ítélte, és 6 évre eltiltotta a vízi jármű vezetésétől. Ezt a verdiktet azonban a Fővárosi Törvényszék hatályon kívül helyezte, és új eljárásra kötelezte az elsőfokú bíróságot azóta kiderült eljárási hibák, valamint a korábbi bíró elfogultsága miatt.

Az új eljárás elején Kovács Ervin bíró ismertette a végzés okait: a törvényszék igazoltnak látta a védelem észrevételét, miszerint az első fokon eljáró bíró már előre eldöntötte az ítéletet, becsmérlő megjegyzéseket tett a vádlottra és a szakértőkre, ráadásul megakadályozta a hatékony védelmet.

C. Jurij a vádlottak padján  Fotó: Origo

C. Jurij tagadja a bűnösségét

A Hableányt letaroló szállodahajó vezetője a bíróságon csöndben hallgatta a vádakat, miközben a felek továbbra is éles vitát folytatnak a felelősségről. 

A 71 éves odesszai hajóskapitány nem ismerte el bűnösségét, és részletes vallomást sem kívánt tenni. 

A per során a felek továbbra is vitatják a felelősség mértékét és a körülményeket. Borbély Zoltán, a Hableányt üzemeltető Panoráma Deck Kft. jogi képviselője hangsúlyozta:

A legfontosabb kérdés, hogy a Hableány elhunyt kapitányának van-e felelőssége. Fontos leszögezni, hogy mivel ő volt az útjogos hajó vezetője, elsőbbségi helyzetben közlekedett.

Az ukrán kapitány védője azzal érvelt, hogy a Hableányon az előírtnál eggyel kevesebb matróz tartózkodott. A jogász szerint ebből következik, hogy a sétahajó üzemeltetői is hibáztak. Borbély azonban ezt az álláspontot nem osztja:

Borbély Zoltán volt a Hableányt üzemeltető Panoráma Deck Kft. jogi képviselője
Fotó: Tumbász Hédi/Bors

Az, hogy hány matróz van a hajón, a mentés és a kikötés szempontjából lehet jelentős, de ebben a tekintetben, amely itt történt, a plusz egy matróz plusz egy halottat jelentett volna. A plusz matróznak különben is a hajó alsó részén levő gépházban kellett volna tartózkodnia, tehát érdemben senkin sem tudott volna segíteni.

Egy neve elhallgatását kérő, tapasztalt magyar hajóskapitány a túlélési esélyekről és a tragikus pillanatokról így nyilatkozott:

Az örvény leviheti az úszókat, de ezek a dunai örvények nem olyanok, hogy leszippantanak az aljára és kész. Én ilyenről még sose hallottam. Akik az ártérben voltak, csapdába estek. Miután átpördült a hajó, fogalmuk sem lehetett, hogy hol vannak: alul, vagy felül, illetve hol kell keresniük a kijáratot. Egy pillanat alatt minden áram elment, tehát az utasok vaksötétben voltak, a víz alatt fogyó levegővel.

A bíróságon szeptember 28-án, hétfőn folytatódik a bizonyítási eljárás tanúk kihallgatásával. Ez azt jelenti, hogy ismét beidézik azokat a tanúkat, akik az eredeti tárgyaláson már elmondtak mindent, amit tudtak. A koreai tanúk esetében valószínűleg beérik a korábbi vallomásaik felolvasásával.

 

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