Takarítás közben érte meglepetés a lakástulajdonost – váratlan dolgokra bukkant

Több mint egy kilogramm kábítószert hagyott egy zuglói albérletben egy 22 éves férfi, akit később elfogtak, majd kábítószer-kereskedelem és kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgattak ki – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).

A kábítószerek egy zuglói apartman takarításakor került elő

Fotó: BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság﻿ / Facebook

A rendőrség tájékoztatása szerint S. Richárd egy népszerű szálláskereső felületen keresztül körülbelül egy hétre bérelt ki egy zuglói apartmant. A kijelentkezés előtti éjszakát azonban családjával otthon töltötte, elaludt, ezért nem jelentkezett ki az előre egyeztetett időpontban.

Több mint egy kilogramm kábítószer került elő

Az apartman tulajdonosa a lakás takarítása közben bruttó 1056,98 gramm növényi törmeléket és bruttó 6,61 gramm fehér port talált. A lakásban emellett több mint hatmillió forint és egy pénzszámláló gép is volt.