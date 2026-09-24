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kábítószer

Takarítás közben érte meglepetés a lakástulajdonost – váratlan dolgokra bukkant

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Egy 22 éves férfi körülbelül egy hétre bérelt ki egy zuglói apartmant, ám nem jelentkezett ki az előre megbeszélt időpontban. A lakás takarításakor több mint egy kilogramm kábítószer, több mint hatmillió forint és egy pénzszámláló gép került elő.
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kábítószeralbérletdílerBRFK

Több mint egy kilogramm kábítószert hagyott egy zuglói albérletben egy 22 éves férfi, akit később elfogtak, majd kábítószer-kereskedelem és kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgattak ki – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).

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A kábítószerek egy zuglói apartman takarításakor került elő
Fotó: BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság﻿ / Facebook

A rendőrség tájékoztatása szerint S. Richárd egy népszerű szálláskereső felületen keresztül körülbelül egy hétre bérelt ki egy zuglói apartmant. A kijelentkezés előtti éjszakát azonban családjával otthon töltötte, elaludt, ezért nem jelentkezett ki az előre egyeztetett időpontban.

Több mint egy kilogramm kábítószer került elő

Az apartman tulajdonosa a lakás takarítása közben bruttó 1056,98 gramm növényi törmeléket és bruttó 6,61 gramm fehér port talált. A lakásban emellett több mint hatmillió forint és egy pénzszámláló gép is volt.

A rendőrök kedden a férfi otthonában elfogták S. Richárdot. Kábítószer-kereskedelem és kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették.

 

 

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