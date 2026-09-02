Nem járt túl a rendőrök eszén a magyar drogkereskedő, hiába próbálkozott a WC-vel

A vádirat szerint egy Kecskemét környéki férfi 2023 és 2025 áprilisa között több alkalommal marihuánát adott el idősebb bűntársának. Tudta, hogy a férfi a megszerzett drogot más fogyasztóknak továbbértékesíti. A kábítószert grammonként 3500 forintért szerezte be, majd kisebb adagokra osztotta és 500 forintos haszonnal adta tovább.

Marihuana, kokain és egyéb kábítószer is előkerült.

Kábítószerrel kereskedett a kecskeméti férfi

A történet 2025 áprilisában vált igazán kellemetlenné számára, amikor a nyomozók az édesanyja kecskeméti lakásán keresték. A nő ugyanis azonnal telefonált a fiának, és figyelmeztette, hogy rendőri intézkedés várható.

A férfi megpróbálta gyorsan eltüntetni a bizonyítékokat.

A marihuánát lehúzta a WC-n, a rendőrök azonban az emésztőben is megtalálták.

A házkutatás során ennél jóval több kábítószer került elő. A lakásban kokaint találtak, az udvari illemhelyen és a kemence tűzterében pedig önzáró tasakokba csomagolt amfetaminport és amfetamintablettákat foglaltak le.

Az idősebb férfi kecskeméti otthonában szintén marihuánát és növényi magokat találtak. A nyomozás során az is kiderült, hogy a fiatalabb vádlott maga is fogyasztott a kábítószerből.

Az ügyészség mindkét férfit kábítószer-kereskedelem bűntettével vádolja, míg a fiatalabb férfi anyjának bűnpártolás vétsége miatt kell felelnie. Az ügyben a Kecskeméti Járásbíróság dönt majd a vádlottak bűnösségéről.