Pincében tartották áldozataikat: rabszolgaként bánt áldozataival egy apa-fia páros Seregélyesen

Emberkereskedelem és kényszermunka bűntette miatt folyik eljárás két seregélyesi férfi ellen. A nyomozók szerint 2018 óta olyan embereket vettek rá rendszeres munkavégzésre, akik nem rendelkeztek biztos jövedelemmel, rendezett lakhatással és stabil családi háttérrel. Az áldozatokat sokszor pincékben vagy nem megfelelő körülmények között szállásolták el, munkájukért pedig előfordult, hogy csupán alkoholt és élelmet kaptak.

Kényszermunka miatt kattant a bilincs két seregélyesi férfi csuklóján. Fotó: Police.hu

Kényszermunka miatt kattant a bilincs két seregélyesi férfi csuklóján

A rendőrség közleménye szerint az elfogott 55 éves apa és 34 éves fia elsősorban zöldség- és gyümölcsárusításban dolgoztatta áldozatait. A sértettek megfelelő fizetést nem kaptak, voltak, akiknek csupán élelmet és alkoholt adtak.

Több sértettet egy víz és megfelelő fűtés nélküli melléképületben, illetve pincében szállásoltak el

- olvasható a police.hu oldalán, ahol hozzátették, hogy a gyanú szerint a munkára fogott embereket megalázóan kezelték, és többeket bántalmaztak.

A nyomozók jelenleg azt is vizsgálják, hogy a fiatalabb gyanúsított az egyik sértettől 3,9 millió forintot szerzett meg egy ingatlan-adásvételhez kapcsolódóan - így ellene csalás miatt is folyamatban van egy eljárás.

A Fejér vármegyei egyenruhások szeptember 15-én kapták el a párost, majd gyanúsítottként kihallgatták, valamint őrizetbe vették őket. Letartóztatásukat kezdeményezték.