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gyuricza lászló

Öt kisgyermek holtteste került elő egy jelöletlen sírból Kerepesen

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Tereprendezés során tettek megrázó felfedezést a munkások a Pest vármegyei város temetőjében. Egy dokumentálatlan, jelöletlen sírból öt ismeretlen kisgyermek – köztük egy csecsemő – földi maradványai kerültek elő Kerepesen. Bár a területen már nyolcszáz évvel ezelőtt is temetkeztek, erről a sírról sem a helytörténészek, sem a temetői dolgozók nem tudtak.
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A maradványok méretéből azonnal nyilvánvalóvá vált, hogy gyermekek csontjairól van szó. A szakértők szerint a tragédia legalább 80–100 évvel ezelőtt, vagy még régebben történhetett, a földben ugyanis a csontokon kívül semmi nem maradt, a koporsóknak és a ruházatnak is nyoma veszett. Gyuricza László, Kerepes polgármestere rámutatott: ez alapján teljességgel kizárható, hogy egy közelmúltban elkövetett bűncselekményről lenne szó – írja a Blikk.

Most már valóban békében nyugodhatnak az ismertlen gyerekek Kerepesen
Végre valóban békében nyugodhatnak az ismertlen gyerekek Kerepesen (Fotó: Gyuricza László/Facebook)

Pusztító járvány állhatott a kerepesi gyermekhalál háttérben

A gyermekek neve és a halál pontos oka feltehetően örökre rejtély marad, ám a sír elrendezése sokat elárul a tragédia körülményeiről. A kicsiket nem sietve, egymásra dobálva hantolták el – ahogy az egy háborús vészhelyzetben történt volna –, hanem szépen, rendezetten, egymás mellé fektetve. Mivel közös sírban feküdtek, szinte biztos, hogy egyszerre vesztették életüket, ami mögött valamilyen gyermekbetegség vagy járvány állhatott.

Megadták számukra a végtisztességet

Az ismeretlen gyermekek évszázados hányattatás után végre méltó nyugalomra leltek. A kerepesi önkormányzat gondoskodott a gyermekek újratemetéséről, és névtelen sírkeresztet állított a kis áldozatok emlékére.

„Polgármesteri munkám legszomorúbb kötelezettségét teljesítettem ma...” – fogalmazott Gyuricza László, hozzátéve: a névtelen áldozatoknak most végre biztosítani tudták a valódi, háborítatlan végső nyughelyet.

 

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