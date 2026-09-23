Késsel a kezében tört be az éjszaka közepén volt barátnőjéhez egy bajai férfi

A vádirat szerint a férfi 2024 áprilisában, egy éjszaka késsel a kezében ment be volt párja tompai házának udvarára. A nő a zajra kilépett a teraszra, ekkor a férfi megfenyegette, hogy megöli.

Kést vett magához, és betört volt párja tompai házának udvarára - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Ezután a férfi a nőt a házba lökdöste, majd egy ágyra szorította, miközben tovább fenyegette.

A történtek előtt a nő egy videótelefonos alkalmazáson keresztül beszélt egyik barátnőjével. A barátnő vonalban maradt, és amikor meghallotta, mi történik, hangosan azt kiabálta, hogy érkezik a segítség.

A kiabálástól a férfi megijedt, ezért elengedte a nőt.

A támadás következtében a sértett könnyű, nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

A Bajai Járási Ügyészség a férfit erőszakkal, éjjel és felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés bűntettével, valamint könnyű testi sértés vétségével vádolja. Az ügyészség végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozza. A vádlott bűnösségéről a Kiskunhalasi Járásbíróság dönt.

Rémálom a vonaton: gyerekek tartották az ajtót, hogy ne jusson be hozzájuk a késsel fenyegetőző férfi

Rémisztő jelenetek játszódtak le a Pozsega és Pleternica között közlekedő vonaton, ahol egy férfi a beszámolók szerint gyerekeket félemlített meg. A késsel fenyegetőző utas elől a gyerekek egy ajtó mögé húzódtak, amelyet belülről tartottak, hogy a férfi ne tudjon bejutni hozzájuk.