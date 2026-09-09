Késelés a 4-es villamoson: többször megszúrtak egy férfit Budapesten

Megkéseltek egy férfit a 4-es villamoson Budapesten, a rendőrök percek alatt elfogták a feltételezett támadót. A késelés 33 éves sérültjét kórházba szállították.
Késelés történt szerda délelőtt Budapesten, a 4-es villamoson. A rendelkezésre álló információk szerint szeptember 9-én, 9 óra 50 perc körül a Wesselényi utca–Erzsébet körút megállónál egy 18 éves fiatal több alkalommal megszúrt egy 33 éves férfit a belső combján - írja a Police.hu.
A feltételezett elkövető a támadás után leszállt a villamosról és elhagyta a helyszínt.
A sérült férfihoz mentőt hívtak, akik kórházba szállították.
Perceken belül elfogták a késelés feltételezett elkövetőjét
A rendőrök gyorsan a 18 éves fiatal nyomára bukkantak. A Készenléti Rendőrség munkatársai perceken belül elfogták a VIII. kerületben, majd előállították a Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitányságára.
A feltételezett elkövető elszámoltatása jelenleg is folyamatban van.
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