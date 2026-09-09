Rettegnek az utasok Budapesten, kiderült, miért késelt ma egy férfi a 4-es villamoson

Késelés történt szerda délelőtt Budapesten, a 4-es villamoson. A rendelkezésre álló információk szerint szeptember 9-én, 9 óra 50 perc körül a Wesselényi utca–Erzsébet körút megállónál egy 18 éves fiatal többször megszúrta a 33 éves férfit.

Késelés a 4-es villamoson: egy nőt védett a férfi, ezért támadt rá a fiatal Fotó: unsplash.com

A TV2 híradója most arról számolt be, hogy a támadás előzménye egy konfliktus volt. A 18 éves fiatal agresszíven lökdösni kezdett egy nőt, aki az áldozattal együtt utazott. A 33 éves férfi közbelépett, hogy megvédje a nőt, ezt követően támadt rá a késelő.

A férfit a támadó két helyen is combon szúrta. A dulakodás közben az arca is megsérült, ezért mentőt kellett hívni hozzá. Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a TV2-nek azt mondta, hogy a sérültet kórházba szállították.

Perceken belül elfogták a késelőt

A támadás után a 18 éves fiatal leszállt a villamosról és elmenekült a helyszínről. A rendőrök azonban gyorsan a nyomára bukkantak.

A Készenléti Rendőrség munkatársai perceken belül elfogták a VIII. kerületben, majd előállították a Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitányságára. A feltételezett elkövető elszámoltatása jelenleg is folyamatban van.

A történtek után több utas a TV2 híradójának arról beszélt, hogy már félnek a budapesti villamosokra felszállni.