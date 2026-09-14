Életveszélyes sérüléseket szenvedett egy férfi, miután megkéselték Szegeden

Megkéseltek egy férfit Szeged belvárosában szombat hajnalban, a támadás során többször megszúrták az áldozatot. A férfi súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett – írja a Szegeder.

Többször megszúrtak késsel egy férfit Szeged belvárosában szombat hajnalban (Képünk illusztráció)

Fotó: Tumbász Hédi

Övvel szorították el a vérző sebet

A késelés szeptember 12-én hajnalban történt a szegedi Vár söröző közelében. A helyszínre több rendőrautó és egy mentő is érkezett, az egyik olvasó hajnali fél három körül fényképet is készített a történtekről.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint

egy szegedi férfi egy szóváltást követően késsel többször megszúrt egy másik férfit. Az áldozat súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A Szegedernek egy szemtanú azt mondta, hogy a söröző lépcsője közelében egy társaság nyugodtan beszélgetett, amikor egyikük hirtelen kést rántott, majd rövid idő alatt többször megszúrta a férfit. Az áldozat keze súlyosan megsérült és erősen vérzett, a penge akár egy artériát is érinthetett. A társaság egyik tagja övvel szorította el a sebet a mentők érkezéséig.

Letartóztatását kezdeményezték a késelőnek

Az Országos Mentőszolgálat egy 30 év körüli férfit szállított kórházba súlyos sérülésekkel, stabil állapotban.

A rendőrség a késeléssel kapcsolatban életveszélyt okozó testi sértés gyanújával indított eljárást. A gyanúsított letartóztatását is kezdeményezték.

A szemtanú szerint a támadás előtt nem volt olyan hangos veszekedés, amelyből a közelben tartózkodók számíthattak volna az erőszakra. Állítása szerint a támadó a rendőrök kiérkezéséig a helyszínen maradt, ezt azonban a hatóság nem erősítette meg.