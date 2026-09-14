Késelés történt Enyingen, két férfi is életveszélyesen megsérült

Késelés történt Enyingen. A rendőrség által közzétett információk szerint a tragikus eset 2026. szeptember 13-án hajnalban történt azok után, hogy a férfit zavarta egy családi háznál tartott születésnapi rendezvény hangos zenéje, ezért több késsel és más, támadásra alkalmas eszközzel felszerelkezve a házhoz ment. Gázsprével lefújta az ott lévőket, majd a kialakult dulakodás során két férfit többször megszúrt. Mindketten életveszélyes sérüléseket szenvedtek.

Késelés Enyingen. Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Késelés Enyingen: kórházba vitték a támadót is

A támadó a történteket követően magát is megsebesítette. A rendőrök a helyszíntől mintegy 500 méterre, eszméletlen állapotban találták meg. Kórházi ellátását követően több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntette kísérletének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, írja a police.hu