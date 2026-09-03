Lebukott a dunavarsányi vizsgaelnök: pénzért engedte át a roncsautókat

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói fülest kaptak, hogy egy dunavarsányi vizsgaállomás 35 éves főnöke, B. Tamás kenőpénzt fogad el. A gyanú szerint olyan kocsiknak is simán megadta a műszakit és az eredetiségvizsgát egy kis készpénz ellenében, amelyek valójában meg sem feleltek a követelményeknek.

Készpénz ellenében osztogatta a sikeres vizsgákat a férfi. Fotó: Police.hu

Készpénz ellenében osztogatta a sikeres vizsgákat a férfi

A rendőrök széles körű adatgyűjtésbe kezdtek: átnézték a cég papírjait, a könyvelést, a dolgozókat és a korábbi vizsgákat is. A beszerzett adatok és a pénzügyi vizsgálatok tovább erősítették a gyanút, így az egyenruhások csapdát állítottak, és bevetettek egy beépített nyomozót.

A fedett nyomozó egy olyan autóval érkezett vizsgára, ami közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan volt, és azonnal meg kellett volna buknia. B. Tamás azonban bármiféle ellenőrzés nélkül átengedte a kocsit, kiállította a sikeres vizsgáról szóló papírokat, majd cserébe 65 000 forintot kért a rendőrtől.

A hatóságok augusztus 31-én csaptak le, és egyszerre kutatták át a férfi lakását, valamint a vizsgaállomást. A rajtaütés során több mint 3,2 millió forintot, 3830 eurót, egy autót, bizonyítékul szolgáló dokumentumokat és egy kevés kábítószergyanús anyagot is lefoglaltak.

A rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki a férfit, aki beismerte a bűncselekményt, de arról nem akart beszélni, hogy ez rendszeres üzlet volt-e náluk, amíg nem tekintette át az ügyiratokat.

A 35 éves férfit őrizetbe vették, és a bűnügyi felügyeletét is indítványozták.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság jogtalan előnyért a kötelességét megszegve, gazdálkodószervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző, önálló intézkedésre jogosult személy által elkövetett vesztegetés elfogadása bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatja vele szemben az eljárást

- olvasható a rendőrség oldalán.