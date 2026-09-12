Az alvilág pénztárosa beköltözött Hajdú Péterhez, és döbbenetes részleteket árult el a magyar bűnszervezetek működéséről

Kisbandi nagyon fiatalon, 13 éves korában hamiskártyásként kezdte alvilági pályafutását, miközben egyre több olyan emberrel került kapcsolatba, akik az éjszakai életben mozogtak. Később olyan nehézfiúkkal ismerkedett meg, mint Portik Tamás vagy Prisztás József. A férfit az évek során több nagy értékű csalási ügyben elítélték, külföldre menekült, majd az FBI és később a brazil hatóságok is elfogták, ezt követően 16 hónapig raboskodott egy brazil börtönben.

Kisbandi szerint nem Gyárfás Tamás adott megbízást Fenyő János megölésére (Forrás: YouTube)

Az egykori bűnöző a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban elárulta, hogy annak idején azért távozott külföldre, mert Seres Zoltán és Portik Tamás megegyezett, hogy ők ketten, illetve Kisbandi fognak irányítani mindent, és közösen keresnek pénzt. Ő azonban átlátta, hogy ez csak ideig-óráig tarthat, mivel ez a két ember hosszú távon nem tud megférni egymással. Elmondta azt is, hogy az akkori szóbeszéddel ellentétben,

menekülésekor nem vitte magával a maffia milliárdjait,

hanem pénz nélkül indult neki családtagjaival a nagyvilágnak.

Kitálalt a 90-es évekről Kisbandi

Hajdú Péter vendégeként hosszan mesélt az 1990-es évek olajszőkítési ügyeiről, amelyek Portik Tamás felemelkedéséhez is vezetettek. Kitért rá, hogy a gigantikus olajpénzek miatt megjelentek Magyarországon az orosz és ukrán bandák, élükön Szemjon Mogiljevicscsel, azaz Szeva bácsival és alvezérével, Leonyid Sztecurával. Ők aztán szövetséget kötöttek a hazai alvilág egyik kulcsfigurájával, Seres Zoltánnal, és közösen elkezdtek védelmi pénzeket szedni. A hibát ott követték el, hogy

Portikot is le akarták húzni, aki ekkor bosszút esküdött, és megfogadta, hogy kitakarítja innen az oroszokat.

Boros Tamás, az Aranykéz utcában felrobbantott vállalkozó megölésével kapcsolatban azt mondta, azért kellett meghalnia, mert a rendőrség besúgója volt, és elárulta nekik, hogy Portik a felelős Prisztás József likvidálásáért.

Kisbandi szerint az FBI budapesti irodáját őmiatta hozták létre, az alvilág császára pedig Tanyi György volt. A férfi beszélt még Tasnádi Péterről, Turekről, Döcher Györgyről és a dunaszerdahelyi mészárlás részleteiről is. Elmondta,

a magyarországi alvilági leszámolások kivétel nélkül Portik Tamáshoz köthetők,

aki Kisbandit és a családját is meg akarta öletni.