Mentőhelikoptert riasztottak: nem tudták megmenteni a motoros életét Kisbucsánál

Szörnyű tragédia Kisbucsánál: jelzőtáblának ütközött, majd árokba csapódott egy motoros.
Vasárnap délután halálos motorbaleset történt Kisbucsa térségében. Egy 43 éves férfi motorkerékpárral közlekedett Kisbucsa felől, amikor eddig ismeretlen körülmények között megcsúszott járművével – tudta meg a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól a Zaol.
Nem tudták megmenteni a motoros életét
A motoros a megcsúszást követően egy jelzőtáblának ütközött, majd az árokba csapódott. Mentőhelikoptert is riasztottak, a 43 éves férfit megpróbálták újraéleszteni, az életét azonban már nem sikerült megmenteni, a helyszínen elhunyt.
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