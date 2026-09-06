Mentőhelikoptert riasztottak: nem tudták megmenteni a motoros életét Kisbucsánál

Vasárnap délután halálos motorbaleset történt Kisbucsa térségében. Egy 43 éves férfi motorkerékpárral közlekedett Kisbucsa felől, amikor eddig ismeretlen körülmények között megcsúszott járművével – tudta meg a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól a Zaol.

Fotó: Facebook/Zalai utak királyai 2.0

Nem tudták megmenteni a motoros életét

A motoros a megcsúszást követően egy jelzőtáblának ütközött, majd az árokba csapódott. Mentőhelikoptert is riasztottak, a 43 éves férfit megpróbálták újraéleszteni, az életét azonban már nem sikerült megmenteni, a helyszínen elhunyt.