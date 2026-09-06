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mentőhelikopter

Mentőhelikoptert riasztottak: nem tudták megmenteni a motoros életét Kisbucsánál

12 perce
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Szörnyű tragédia Kisbucsánál: jelzőtáblának ütközött, majd árokba csapódott egy motoros.
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mentőhelikopterkisbucsamotoros

Vasárnap délután halálos motorbaleset történt Kisbucsa térségében. Egy 43 éves férfi motorkerékpárral közlekedett Kisbucsa felől, amikor eddig ismeretlen körülmények között megcsúszott járművével – tudta meg a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól a Zaol

Fotó: Facebook/Zalai utak királyai 2.0

Nem tudták megmenteni a motoros életét

A motoros a megcsúszást követően egy jelzőtáblának ütközött, majd az árokba csapódott. Mentőhelikoptert is riasztottak, a 43 éves férfit megpróbálták újraéleszteni, az életét azonban már nem sikerült megmenteni, a helyszínen elhunyt.

 

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