Elszabadult lovak okoztak káoszt Kiskunfélegyházán – többen megsérültek

Egy szüreti felvonuláson részt vevő hintó lovai okoztak balesetet Kiskunfélegyháza belvárosában. Az állatok a fogattal együtt a járdára hajtottak, ahol két gyalogost elsodortak – közölte a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán.

Kiskunfélegyháza belvárosában elszabadul lovak egyike

Fotó: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség / Facebook

A rendőrség tájékoztatása szerint a fogat a Kossuth Lajos utca és a Holló Béla utca kereszteződésénél tartózkodott, amikor annak hajtója és segédje leszállt, hogy fejzőt cseréljenek a lovakon.

Az állatok ekkor megbokrosodtak, majd a hintóval együtt elszabadultak. A lovak a járdára hajtottak, ahol két gyalogost elsodortak, végül egy fának ütközve álltak meg.

Kiskunfélegyháza belvárosában öten sérültek meg

A balesetben a két gyalogos súlyos sérüléseket szenvedett. A fogaton utazó három ember könnyedebb sérüléseket szenvedett. A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság közúti baleset gondatlan okozása miatt büntetőeljárást indított. A rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit.