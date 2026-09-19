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kiskunfélegyháza

Elszabadult lovak okoztak káoszt Kiskunfélegyházán – többen megsérültek

13 perce
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Súlyos baleset történt Kiskunfélegyházán egy szüreti felvonulás közben, miután egy lovas fogat állatai megbokrosodtak és elszabadultak. Két gyalogos súlyosan, a fogaton utazók közül pedig hárman könnyebben megsérültek.
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kiskunfélegyházaszüreti felvonulás

Egy szüreti felvonuláson részt vevő hintó lovai okoztak balesetet Kiskunfélegyháza belvárosában. Az állatok a fogattal együtt a járdára hajtottak, ahol két gyalogost elsodortak – közölte a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán.

Kiskunfélegyháza belvárosában elszabadul lovak egyike
Kiskunfélegyháza belvárosában elszabadul lovak egyike
Fotó: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség / Facebook

A rendőrség tájékoztatása szerint a fogat a Kossuth Lajos utca és a Holló Béla utca kereszteződésénél tartózkodott, amikor annak hajtója és segédje leszállt, hogy fejzőt cseréljenek a lovakon.

Az állatok ekkor megbokrosodtak, majd a hintóval együtt elszabadultak. A lovak a járdára hajtottak, ahol két gyalogost elsodortak, végül egy fának ütközve álltak meg.

Kiskunfélegyháza belvárosában öten sérültek meg

A balesetben a két gyalogos súlyos sérüléseket szenvedett. A fogaton utazó három ember könnyedebb sérüléseket szenvedett. A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság közúti baleset gondatlan okozása miatt büntetőeljárást indított. A rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit.

 

 

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