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Tragédia Kiskunhalasnál: 18 éves lány gázolta halálra, métereket repült a robogós – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre, mégsem lehetett megmenteni az áldozat életét. Részletek a kiskunhalasi tragédiáról.
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balesetKiskunhalasrobogó

Halálos baleset történt Kiskunhalas közelében hétfő délután, ahol egy mindössze 18 éves sofőr elgázolt egy idős robogóst. A fiatal nő balra akart kanyarodni, azonban nem adta meg az elsőbbséget a szemből érkező, szabályosan közlekedő 61 éves asszonynak. A robogós teljes sebességgel csapódott a kocsiba. Az ütközés erejét jól mutatja, hogy métereket repült. A helyszínre több mentőegység és mentőhelikopter is érkezett, az idős áldozat életét azonban már nem lehetett megmenteni.

Helyszínelés a kiskunhalasi balesetet követően
Helyszínelés a kiskunhalasi balesetet követően
Fotó: TV2 Híradó

"A robogót vezető 61 éves nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen leállt a légzése. Laikusok kezdték meg az újraélesztését, melyet a bajtársaink emelt szinten folytattak. számos életmentő beavatkozás, gyógyszeres terápia és vérzéscsillapítás ellenére a sérült életét már nem lehetett megmenteni, a helyszínen elhunyt" – árulta el Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

Az áldozat egy német nő volt, aki néhány évvel ezelőtt költözött Magyarországra, Kunfehértóra. A TV2 Híradó információi szerint imádott motorozni.

Videós beszámoló a kiskunhalasi tragédiáról

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