Drámai baleset Kiskunhalason: kizuhant az ablakon egy másfél éves kislány, mentőhelikopter vitte kórházba – videó

Súlyos baleset történt kedden délután Kiskunhalason: egy másfél év körüli kislány kizuhant egy Kuruc vitézek terén található társasház ablakából. A helyszínre először mentőautó érkezett, majd nem sokkal később mentőhelikopter is landolt a közelben, a Hősök Ligetében, a Lovas szobornál.

Kizuhant az ablakon egy másfél éves kislány Kiskunhalason – videó Fotó: BAON/Pozsgai Ákos

Kizuhant az ablakon egy másfél éves kislány Kiskunhalason – videó

A baleset nem sokkal délután négy óra után történt, annak pontos körülményeiről azonban egyelőre ellentmondásos információk jelentek meg. Egyes helyszíni beszámolók szerint a kislány az édesanyja öléből esett ki az ablakon, míg más értesülések szerint a gyermek belülről felmászott az ablakpárkányra, majd kizuhant a magasföldszinti lakásból – értesült a BAON.

A kislány a beszámolók szerint mintegy négy-öt métert zuhant, és a betonra esett.

Hosszasan küzdöttek a kislány állapotának stabilizálásáért

A földi mentőegységek mellett a szekszárdi légimentőket is riasztották. A mentőhelikopter rövid időn belül megérkezett, és a közeli Hősök Ligetében szállt le. A légimentők a helyszínen folytatták a súlyosan megsérült gyermek ellátását. Hosszú időn keresztül dolgoztak azon, hogy stabilizálják az állapotát, és biztonságosan kórházba lehessen szállítani.

A kislányt először mentőautóval vitték át a Hősök Ligetéhez, ahol a rendőrök a mentés idejére megállították a forgalmat az 53-as főúton. A gyermeket ezután hordágyon vitték a mentőhelikopterhez, majd a fedélzetre emelték. A gép néhány perccel később felszállt, és a szegedi gyermekklinika felé indult.

A baleset körülményei egyelőre nem tisztázottak, így azt sem lehet pontosan tudni, hogyan zuhant ki az ablakon a másfél éves kislány. A helyszínre a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság bűnügyi helyszínelői is kivonultak, akik megkezdték a történtek körülményeinek vizsgálatát. A helyszíni szemle mellett a szülőket és a szemtanúkat is meghallgatják.

A mentés szívszorító pillanatairól készült galériát a BAON oldalán tudod megnézni!