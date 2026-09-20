Elszabadult a pokol Kispesten: Kerti szerszámmal és gáz-riasztó fegyverrel ért véget a szóváltás

Gyors és határozott rendőri intézkedésre volt szükség Kispesten, miután szeptember 17-én délelőtt erőszakig fajuló vita robbant ki a XIX. kerületi Kemal Atatürk téren.

Dulakodás Kispesten: kerti szerszámmal támadtak egy férfira. (Képünk illusztráció) Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Dulakodás Kispesten: kerti szerszámmal támadtak egy férfira

A BRFK tájékoztatása szerint több ember szólalkozott össze a közterületen. A szóváltást követő dulakodás során az egyik résztvevő egy kerti szerszámmal támadt haragosára, míg egy másik férfi az engedéllyel tartott gáz-riasztó fegyverét vette elő a konfliktus során.

A helyszínre néhány percen belül kiérkező rendőrök azonnal megfékezték az indulatokat: két férfit elfogtak és előállítottak, a verekedés során megsérült személyhez pedig mentőt hívtak, majd kórházba szállítottak. A kispesti nyomozók végül egy 48 éves és egy 61 éves férfit hallgattak ki gyanúsítottként felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette miatt, az idősebbik elkövetőnek emellett könnyű testi sértés vétsége miatt is felelnie kell.

A hatóságok a gáz-riasztó fegyvert lefoglalták, de a konfliktus alatt lövést nem adtak le vele.