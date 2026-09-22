Megsérült egy klórgáztartály egy budapesti vegyi üzemben, több ember kerülhetett kórházba

Az Origo értesülései szerint a főváros IX. kerületében található vegyi üzem területéről több embert is kórházba kellett szállítani, és a katasztrófavédelem munkatársai is a helyszínen vannak. Informátorunk elmondása alapján az Illatos úti telephelyen megsérült egy klórgáztartály.

Klórgáz okozott balesetet az Illatos úti vegyi üzemben (Fotó: Mediaworks)

Az Origo megkeresésére Kisdi Márk Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője arról tájékoztatott, hogy a telephelyen egy klórgáztartály töltőszelepe sérült meg, emiatt csekély mennyiségű klórgáz szabadult fel. Az eseményt az üzem dolgozói észlelték, és azonnal gondoskodtak a sérült tartály biztonságba helyezéséről. Hozzátette: ezzel a veszélyhelyzetet még a tűzoltók kiérkezése előtt megszűntették.

Lapunk az esetleges sérültekkel kapcsolatban kérdéseket küldött az Országos Mentőszolgálat sajtóügyeletének is, válasz azonban ezidáig nem kaptunk.