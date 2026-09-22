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Megsérült egy klórgáztartály egy budapesti vegyi üzemben, több ember kerülhetett kórházba

katasztrófavédelem

Megsérült egy klórgáztartály egy budapesti vegyi üzemben, több ember kerülhetett kórházba

31 perce
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Információink szerint több embert is kórházba kell szállítani, miután baleset történt az Illatos úton egy vegyi üzemben. A helyszínre nagy erőkkel vonult ki a katasztrófavédelem, a beszámolók szerint egy klórgázzal teli tartály rongálódott meg.
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Az Origo értesülései szerint a főváros IX. kerületében található vegyi üzem területéről több embert is kórházba kellett szállítani, és a katasztrófavédelem munkatársai is a helyszínen vannak. Informátorunk elmondása alapján az Illatos úti telephelyen megsérült egy klórgáztartály. 

Klórgáz okozott balesetet az Illatos úti vegyi üzemben
Klórgáz okozott balesetet az Illatos úti vegyi üzemben (Fotó: Mediaworks)

Az Origo megkeresésére Kisdi Márk Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője arról tájékoztatott, hogy a telephelyen egy klórgáztartály töltőszelepe sérült meg, emiatt csekély mennyiségű klórgáz szabadult fel. Az eseményt az üzem dolgozói észlelték, és azonnal gondoskodtak a sérült tartály biztonságba helyezéséről. Hozzátette: ezzel a veszélyhelyzetet még a tűzoltók kiérkezése előtt megszűntették. 

Lapunk az esetleges sérültekkel kapcsolatban kérdéseket küldött az Országos Mentőszolgálat sajtóügyeletének is, válasz azonban ezidáig nem kaptunk.

A klórgáz egy erősen maró hatású, a levegőnél nehezebb sárgás gáz, amely komoly egészségkárosító hatással bír. 

 

 

 

 

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