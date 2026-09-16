A feltételezett budai kokaindílerről a Tevékenység-irányítási Központhoz érkezett több lakossági bejelentés: a telefontanús hívások szerint a férfi egy II. kerületi lakásban kereskedhetett a tiltott szerrel. A nyomozók gyorsan azonosították a gyanúsítottat, A. Csabát, aki nem volt ismeretlen a hatóságok előtt: korábban már többször akadt dolga a rendőrséggel, ráadásul több mint másfél éve körözést is kiadtak ellene – közölte Facebook-oldalán a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A szakértők megállapították, hogy kokaint tartalmaz a megvizsgált, közel 800 grammos tömb (Fotó: illusztráció/Pexels)

Bilincs kattant a kokaindíler csuklóján

A férfi elfogására szeptember 9-én került sor, amikor a II. Kerületi Rendőrkapitányság járőrei a Gábor Áron utcában leintették az autóját. Igazoltatásakor nyilvánvalóvá vált, hogy vezetői engedéllyel nem rendelkezik, azt ugyanis korábban már bevonták. A helyzetet tovább fokozta, hogy a férfi előállítását követően elvégzett gyorsteszt kokainra pozitív eredményt mutatott, a ruházatából pedig több, a saját nevére kiállított, hamisítványgyanús okmány is előkerült.

A nyomozók ezt követően átkutatták a férfi II. kerületi tartózkodási helyét, ahol

csaknem 3,2 kilogramm kábítószergyanús anyagot foglaltak le.

A kisebb-nagyobb csomagok közül egy közel 800 grammos tömböt a szakértők már megvizsgáltak, és igazolták, hogy kokain.

A. Csabát kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A rendőrség kezdeményezte a letartóztatását, amelyet a bíróság el is rendelt.