Váratlanul csapott le a rendőrség a kokainnal üzletelő dílerekre: így bukott le Roland és Tibor – videón az akció

A kokainkereskedelem gyanúja miatt indított nyomozás adatai szerint a 35 éves B. Tibor 2023 szeptembere és 2026 februárja között legalább 600 gramm kokaint adott el egy budapesti férfinak. Később egy kecskeméti étterem parkolójában rendszeresen találkozott a 38 éves J. Rolanddal is.

A kokainkereskedelem ügyében készpénzt, mobiltelefonokat és tárgyi bizonyítékokat is lefoglaltak

Fotó: Police.hu

A gyanú szerint B. Tibor húsz alkalommal legalább 600 gramm, majd további 300 gramm kokaint értékesíthetett J. Rolandnak. A kábítószerért összesen 17,7 millió forintot kaphatott.

J. Roland a nyomozás adatai szerint a megszerzett kokaint továbbértékesítette, és egy ötfős vevőkört látott el kábítószerrel.

A rendőrök augusztus 31-én több helyszínen tartottak kutatást. B. Tibor diósdi tartózkodási helyén több mint 1,2 millió forintot és két mobiltelefont foglaltak le. Korábbi érdi albérletében kábítószergyanús anyagokat találtak, amelyek közül az egyik csomagról az előzetes szakértői vizsgálat megállapította, hogy kokaint tartalmaz.

A rendőrség tájékoztatása szerint J. Roland szegedi tartózkodási helyén készpénzt és kábítószerrel szennyezett eszközöket találtak. Az általa használt garázsban simítózáras tasakokat, digitális mérleget és további tárgyi bizonyítékokat foglaltak le.

A két férfit gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették. B. Tibor nem tett vallomást, J. Roland azonban részletesen beszélt a kábítószer beszerzéséről és továbbértékesítéséről. Az ügyben további két férfit kábítószer birtoklása miatt hallgattak ki gyanúsítottként.