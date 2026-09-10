Komptragédia: 134 fővel a fedélzetén gyulladt ki egy hajó, többen meghaltak, 86 embert jelenleg is keresnek

Legalább öten meghaltak, 86 embert pedig továbbra is eltűntként tartanak nyilván, miután szerdán kigyulladt egy komp a Fülöp-szigetekhez tartozó Palawan partjainál. A Fülöp-szigeteki parti őrség szóvivője szerint eddig összesen 43 embert sikerült kimenteni az MV June Aster nevű hajóról, amelynek fedélzetén összesen 134-en tartózkodtak: 117 utas, 17 fő személyzet. A komptragédia miatti keresési és mentési műveletek továbbra is zajlanak.

Komptragédia: legalább öten életüket vesztették, rengeteg még az eltűnt

Fotó: Philippine Coast Guard (PCG)

A hajó Manilából indult, és Palawan tartomány Coron városa felé tartott, amikor kigyulladt. A tűz a Barangay Marcilla településtől mintegy 1,2 tengeri mérföldre északkeletre ütött ki.

A komp tűzesete után még mindig több tucat ember eltűnt, a szám azonban változhat

– nyilatkozta egy parti őrségi kapitány hozzátéve:

A jelenleg rendelkezésünkre álló, a kimentettekre és az áldozatokra vonatkozó adatok alapján még mindig 86 emberről nincs információnk. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek élő adatok, és változhatnak, mivel a keresési és mentési műveletek továbbra is zajlanak. Fáradhatatlanul dolgozunk a műveleteken, mert úgy gondoljuk, hogy az ilyen helyzetekben minden perc számít

Fülöp-szigeteki komptragédia: a hozzátartozók segítségét kérték

A mentési műveleteket a térségben lévő nagy hullámok nehezítik, írja a BBC, hozzátéve: a parti őrség arra kérte azokat a családokat, hogy akiknek még mindig eltűnt hozzátartozójuk van, jelentsék az esetet, hogy pontosan nyilvántarthassák a balesetben érintett valamennyi személyt.