"Vedd már ki a hónaljat a zsebedből, te koporsó!” – kiáltotta a biztonsági őr a tolvajnak

Óriási balhé zaja bontotta meg a nyugalmat az egyik budapesti pláza előtt péntek délután. Az áruház egyik parfümériájában egy „vásárló” úgy gondolta, megilleti őt egy üveg, márkás, díszdobozos parfüm, amiért még fizetnie sem kell. A személyzet és a pláza biztonsági őrei nem osztották az álláspontját, ezért az utcára is utána mentek. Ezzel viszont a férfi nem értett egyet. A végén koporsónak nevezte egyik a másikat.

A szóváltás végén a koporsó is szóba került Fotó: Origo

-Elloptál egy parfümöt! – kiabálták utána, és mikor rájött, hogy a követői többen vannak, izmosabbak és még gyorsabban is futnak, jobbnak látta, ha taktikát vált és megáll.

- Ezt el akartam adni – mondta határozottan, szinte sértődötten.

A parfümöt a férfi ennek ellenére átadta a biztonságiaknak, és hamar kiderült, hogy a vitapartnerek bizony beszélnek közös nyelvet. Az őrök már az áruház bejáratához értek, mikor a tolvaj utánuk kiáltott.

- Kutyák vagytok!

- Az vagy te – hangzott a riposzt.

Koporsónak nevezni valakit a legnagyobb sértés

A rajtakapott elkövető ezek után letette az esküt, hogy este 9 órakor megvárja a biztonsági személyzet tagjait. Hogy addigra maga is verbuvál egy kisebb hadsereget, vagy hirtelen kigyúrja magát egy közeli edzőteremben, arról nem közölt részleteket, hadd izguljanak az egyelőre még képzettebbnek tűnő pláza-dolgozók.

- Szét leszel b*szva – ordította az egyik biztonságinak, aki ennek ellenére nem ijedt meg túlságosan, mi több, belement a szóváltásba.

- Vedd már ki a hónaljat a zsebedből, te koporsó! Gyere, itt van! Bek*pod? Te… vamzer kutya!

A magát megsértve érző férfi ezt meghallva megrázta az öklét és nagyon komoly megtorlást helyezett kilátásba.

A lopási ügyben végül nem tettek feljelentést, hiszen az túl sok papírmunkával járna. Információink szerint a tolvajt ugyanazok az őrök már harmadszor tessékelték ki az áruházból.