A legkeresettebb magyar bűnözők között volt – videón, ahogy lecsaptak rá a fejvadászok

Három év bujkálás után Sződligeten fogták el azt a 32 éves férfit, aki szeptemberben felkerült Magyarország top 50-es körözési listájára. A körözött bűnözőt öt különböző bűncselekmény miatt keresték, és 4 év 5 hónapos szabadságvesztés várt rá.

Körözött bűnözőt fogtak el az NNI fejvadászai Sződligeten (illusztráció) Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Sződligeten csaptak le a három éve bujkáló körözött bűnözőre

A férfi ellen a Fővárosi Törvényszék és a Kecskeméti Törvényszék is elfogatóparancsot adott ki. Garázdaság, testi sértés, hamis vád, ittas járművezetés és közokirat-hamisítás is szerepelt a bűnlajstromán. A Nemzeti Nyomozó Iroda Célkörözési Osztályának munkatársai információgyűjtéssel határolták be a szökevény tartózkodási helyét. A bűncselekmények súlya miatt az elfogáshoz az NNI bevetési egységét is bevonták.

A fejvadászok szeptember 17-én csaptak le a férfira Sződligeten, majd a Váci Rendőrkapitányságra vitték. Azóta már megkezdte a rá kiszabott börtönbüntetés letöltését.

Idén már 52 szökevényt fogtak el az NNI fejvadászai

A mostani volt az NNI célkörözési egységének 52. elfogása idén. Tizenkét körözöttet Magyarországon, negyvenet pedig külföldi hatóságok segítségével találtak meg.

A külföldön elfogott magyarok közül négyen az EU Most Wanted listáján is szerepeltek. Az NNI nyomozói Mexikóban fogtak el egy álnéven élő drogbárót, Tenerifén pedig egy szexuális erőszak miatt keresett férfit, valamint egy kábítószer-kereskedő párost is kézre kerítettek. A magyar körözöttek közül 17-en szerepeltek az ország top 50-es listáján. Közülük kettőt Magyarországon, tizenkettőt pedig külföldön fogtak el – írja a Police.hu.