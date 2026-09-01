Véget ért a nyári közlekedésbiztonsági akció

A Hősök terén rendezett nyilvános akcióval ért véget 2026. augusztus 31-én az a szezonális közlekedésbiztonsági projekt, amelyet a Budapesti Közlekedési Központ a fővárosi rendőrséggel karöltve bonyolított le. A nyári tapasztalatokról Kovács Bendegúz (a BKK képviseletében) és Soós Zoltán őrnagy (a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztályáról) adott tájékoztatást. Az előző évi pozitív eredményekre építve a két szervezet június 19-én indította el az idei kezdeményezést, amelynek középpontjában a kiskorúak védelme állt a szünidő alatt. A nyári hónapokban a hatóságok hetente, összesen 11 megmozdulás során vizsgálták a forgalmat azokon a pontokon, ahol a gyerekek jelenléte döntően jellemző volt.

Rendőrségi akció a közlekedés biztonságáért Fotó: Origo

Az akciósorozat elsődlegesen a gyalogosok megóvását, a gyorshajtás kiszűrését, illetve a fiatalok épségét kockáztató kihágások visszaszorítását célozta.

A közlekedés fokozott figyelmet igényel

A rendőri intézkedések hátterében leggyakrabban a megengedett tempó túllépése, az utazási biztonsági berendezések mellőzése, valamint a műszakilag nem megfelelő, vagy a nyilvántartásból törölt autókkal való közlekedés állt. A gyalogosforgalom elsőbbségének figyelmen kívül hagyása erre az évre a lista ötödik helyére szorult vissza.

Rendőrök ellenőrizték a közlekedés résztvevőit Fotó: Origo



A Budapesti Rendőr-főkapitányság azt javasolja a családoknak, hogy alaposan vegyék át a gyerekekkel a biztonságos közlekedés elveit — különös tekintettel a zebrahasználatra és a tömegközlekedési megállók környékére —, az tanév elején pedig lehetőség szerint kísérjék el őket az oktatási intézményekbe. Ma országszerte mintegy 3600 általános iskola, és 2000 középiskola működik.