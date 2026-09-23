Egymás után pakolta el a tusfürdőket a táskába – különös dolgot találtak nála a rendőrök

Az alkalmazottak észrevették a lopást, és megpróbálták feltartóztatni Cs. Dominikot, aki fellökte az egyik dolgozót, majd kifutott az üzletből. A férfit végül a bolt munkatársai érték utol, az intézkedő rendőrök pedig a lopott áruk mellett egy pipát és fehér port tartalmazó dobozt is találtak nála; Cs. Dominik azt mondta, kristály volt benne.

Nyolc tusfürdőt lopott egy 23 éves férfi Tápiószelén. A rendőrök egy fehér port is találtak nála, amelyről azt állította, hogy kristály (illusztráció) Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Kristály lehetett a férfinál talált fehér por

Amikor az egyik dolgozó megpróbálta feltartóztatni, a férfi fellökte, majd kifutott az üzletből. A munkatársak utánaeredtek, utolérték, és a rendőrök érkezéséig visszatartották. A rendőrök megtalálták nála mind a nyolc tusfürdőt, valamint egy pipát és egy fehér port tartalmazó dobozt. Cs. Dominik azt mondta, hogy az anyag kristály, ennek pontos összetételét azonban még szakértők vizsgálják.

A férfit rablás megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. A Police.hu szerint korábban több lopás miatt is elmarasztalták.

Egyre súlyosabb problémát jelent a kristály Magyarországon

A kristály terjedése egyre súlyosabb problémát jelent Budapesten és vidéken is. Az Origó korábban arról írt, hogy a szintetikus drog különösen a legszegényebb társadalmi rétegekben terjed, miközben egyre több vidéki szerhasználó jelenik meg a főváros utcáin is. Dávid Ferenc, a Kék Pont Alapítvány projektkoordinátora szerint a hazai drogpiac mára kettészakadt.

A klasszikus kábítószerek mellett kialakult egy külön piac, amelyen egyértelműen a kristály uralkodik. Az utcai szerhasználat Budapesten is egyre látványosabbá vált, a probléma pedig már messze túlmutat a kábítószer-fogyasztáson. A szakértő szerint a folyamat komoly társadalmi következményekkel fenyeget, miközben a kristály a vidéki szegregátumokban és a fővárosban is egyre nagyobb gondot okoz.