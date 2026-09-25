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kupa folyó

Tragédia a határ mentén, többen belefulladtak a Kupa folyóba

21 perce
Olvasási idő: 2 perc
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A tragédia a horvát-szlovén határ közelében történt. Péntek délután hunytak el többen a Kupa folyóban.
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kupa folyóhorvátországtragédia

Belefulladt öt ember a Kupa folyóba péntek délután a horvát-szlovén határ közelében, Severin na Kupi térségében. Az áldozatok illegálisan próbáltak meg átjutni Horvátországból Szlovéniába - közölte a horvát tengermelléki-fennsíki rendőrkapitányság.

Többen belefulladtak a Kupa folyóba a horvát-szlovén határon
Többen belefulladtak a Kupa folyóba a horvát-szlovén határon
Fotó: magnific.com

Tragédia a Kupa folyóban

A rendőrség tájékoztatása szerint a vrbovskói rendőrőrs munkatársai 15.30-kor kaptak értesítést a delnicei rendőrségtől arról, hogy a határ menti Damalj településnél, Severin na Kupi közelében több ember veszélybe került a Kupa folyóban, és segítségre szorul - írja az MTI.

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