Tragédia a határ mentén, többen belefulladtak a Kupa folyóba

Belefulladt öt ember a Kupa folyóba péntek délután a horvát-szlovén határ közelében, Severin na Kupi térségében. Az áldozatok illegálisan próbáltak meg átjutni Horvátországból Szlovéniába - közölte a horvát tengermelléki-fennsíki rendőrkapitányság.

Többen belefulladtak a Kupa folyóba a horvát-szlovén határon

Fotó: magnific.com

Tragédia a Kupa folyóban

A rendőrség tájékoztatása szerint a vrbovskói rendőrőrs munkatársai 15.30-kor kaptak értesítést a delnicei rendőrségtől arról, hogy a határ menti Damalj településnél, Severin na Kupi közelében több ember veszélybe került a Kupa folyóban, és segítségre szorul - írja az MTI.