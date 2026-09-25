Tragédia a határ mentén, többen belefulladtak a Kupa folyóba

A tragédia a horvát-szlovén határ közelében történt. Péntek délután hunytak el többen a Kupa folyóban.
Belefulladt öt ember a Kupa folyóba péntek délután a horvát-szlovén határ közelében, Severin na Kupi térségében. Az áldozatok illegálisan próbáltak meg átjutni Horvátországból Szlovéniába - közölte a horvát tengermelléki-fennsíki rendőrkapitányság.
Tragédia a Kupa folyóban
A rendőrség tájékoztatása szerint a vrbovskói rendőrőrs munkatársai 15.30-kor kaptak értesítést a delnicei rendőrségtől arról, hogy a határ menti Damalj településnél, Severin na Kupi közelében több ember veszélybe került a Kupa folyóban, és segítségre szorul - írja az MTI.
Ez is érdekelhet
Zokogva vallotta bűnösnek magát az anya, akinek 5 éves kisfia vízbe fulladt egy budapesti strandon
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!