Lángolt Versend: 104 éves nénit mentettek ki a füstből

Hatalmas erőkkel vonultak ki a tűzoltók Versend külterületére, ahol több helyen is lángra kapott a száraz fű és a bozótos a Vörösmarty utca közelében. A mohácsi, villányi, véméndi, pécsi és siklósi hivatásosok mellett önkéntes egységek is szembeszálltak a tomboló tűzzel. A helyzetet súlyosbította a szárazság, a tűz ráadásul egy erdősávot is elért.

Lángolt a bozótos Versenden Fotó: Olvasói



A hatóságok már a helyszínen jelezték: a hőség és a szél miatt elhúzódó oltási munkálatokra kell felkészülni.

Legyőzték a lángnyelveket

A katasztrófa közepette értünk el egy helyi lakost, Zsuzsannát, aki döbbenetes részleteket osztott meg a falu szélén átélt rettegésről:

— Nagyon nagy a baj, most kell minden ima! Igen, valaki unatkozott... – utalt drámai üzenetében arra a helybéli nő, hogy a katasztrófát akár szándékos gyújtogatás is okozhatta.

Zsuzsanna elmondása szerint a lángok egészen a szántásig csaptak fel, és a teljes pusztulást csak a tűzoltók áldozatos munkája, valamint a falu népének példátlan összefogása akadályozta meg. Ráadásul a helyzet végül drámai fordulatot vett a Vörösmarty utca legvégén.

— Az utolsó házban egy 104 éves néni él, Róza mama, mindenki Róza mamája! Sajnos ő nem mehetett vissza, mert óriási füst volt nála a házban. A lánya és a hozzátartozói vitték el biztonságba' – mesélte elcsukló hangon a szemtanú.

A helyiek mélyen felháborodtak a történteken, és abban bíznak, hogy ha emberi felelőtlenség áll a háttérben, a tettes elnyeri méltó büntetését:

— Akárki tette ezt, remélem meglesz, és megkapja a méltó büntetését! Amit itt átéltünk, azt senkinek sem kívánjuk!”

A tűzoltóknak végül sikerült megvédeniük az épületeket, de az összefogás nélkül könnyen tragédiába torkollhatott volna az eset.