Lángolt Versend: 104 éves nénit mentettek ki a füstből

Hatalmas erőkkel vonultak ki a tűzoltók Versend külterületére, ahol több helyen is lángra kapott a száraz fű és a bozótos a Vörösmarty utca közelében. A mohácsi, villányi, véméndi, pécsi és siklósi hivatásosok mellett önkéntes egységek is szembeszálltak a tomboló tűzzel. A helyzetet súlyosbította a szárazság, a tűz ráadásul egy erdősávot is elért.
A hatóságok már a helyszínen jelezték: a hőség és a szél miatt elhúzódó oltási munkálatokra kell felkészülni.
Legyőzték a lángnyelveket
A katasztrófa közepette értünk el egy helyi lakost, Zsuzsannát, aki döbbenetes részleteket osztott meg a falu szélén átélt rettegésről:
— Nagyon nagy a baj, most kell minden ima! Igen, valaki unatkozott... – utalt drámai üzenetében arra a helybéli nő, hogy a katasztrófát akár szándékos gyújtogatás is okozhatta.
Zsuzsanna elmondása szerint a lángok egészen a szántásig csaptak fel, és a teljes pusztulást csak a tűzoltók áldozatos munkája, valamint a falu népének példátlan összefogása akadályozta meg. Ráadásul a helyzet végül drámai fordulatot vett a Vörösmarty utca legvégén.
— Az utolsó házban egy 104 éves néni él, Róza mama, mindenki Róza mamája! Sajnos ő nem mehetett vissza, mert óriási füst volt nála a házban. A lánya és a hozzátartozói vitték el biztonságba' – mesélte elcsukló hangon a szemtanú.
A helyiek mélyen felháborodtak a történteken, és abban bíznak, hogy ha emberi felelőtlenség áll a háttérben, a tettes elnyeri méltó büntetését:
— Akárki tette ezt, remélem meglesz, és megkapja a méltó büntetését! Amit itt átéltünk, azt senkinek sem kívánjuk!”
A tűzoltóknak végül sikerült megvédeniük az épületeket, de az összefogás nélkül könnyen tragédiába torkollhatott volna az eset.