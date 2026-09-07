Leforrázott kisfiú anyja áll a bíróság elé, Erika állítja: nem akarta megölni a gyermekét

Saját kisfia elleni gyilkossági kísérlet miatt állított bíróság elé az ügyészség egy többgyermekes anyát. A vádak hidegek és könyörtelenek, de a falak mögött egy megtört, a végsőkig küzdő édesanya és egy darabjára hullott család kétségbeesett drámája zajlik. Az ügyészség szerint Erika szándékosan leforrázta a fiát, a nő állítja, nem akarta megölni gyermekét.
A tragédia napján a vád szerint forró víz zúdult Erika hároméves kisfiára. A hatóságok szándékosságról beszélnek, de az anya védekezése egészen más képet fest: a pánik, az elromló technika és a vészhelyzeti kapkodás katasztrófáját. Amikor a bérelt lakásban üzemelő vízmelegítő váratlanul hangos robajjal meghibásodott, a kétségbeesett asszony az állítása szerint az ijedtségtől elvétette a csap irányát. Elég volt egyetlen másodpercnyi reflexhiba és a súlyos baleset elkerülhetetlenné vált. A gyermeket kiemelték a családból. A fiú jelenleg otthonban él, és az anya ügyvédje, Unti Roland elmondása szerint alig várja, hogy hazatérhessen szüleihez. Erre a jelenlegi helyzetben nincs sok esélye.
A korábbi tárgyalási napokon kiderült: noha a hivatalos műszaki vizsgálat nem mutatott ki hibát a bojlernél, a védelem birtokában lévő bizonyítékok másról árulkodnak. Egy pékségben rögzített hangfelvételen az új bérlő maga is megerősíti: a berendezés azóta sem működik megfelelően.
A család élete nem a bojlerbaleset napján tévedt rögös útra. Erika vállára hatalmas teher nehezedett: korábbi kapcsolataiból nevelt két gyermeke mellé ikrei születtek, ám az egyik csöppség súlyos egészségi állapota miatt kénytelenek voltak meghozni életük legfájdalmasabb döntését: lemondtak a beteg kisbabáról.
A külföldön dolgozó családfő távollétében az anyának egyedül kellett helytállnia a mindennapokban, miközben állását is feladta, hogy fejleszthető kisfiát ápolhassa.
Az anyát a hatóságok egy korábbi, arcsérülés miatt is támadják, amelyet a nő szerint a gyermek egy egyszerű, kiságybeli esés során szerzett. Az orvosszakértő nem tudta határozottan kijelenteni, hogy bántalmazás történt, csupán azt, hogy tompa behatás érte a kisfiút.
A férj rendületlenül hisz felesége ártatlanságában. Számára nem kérdés, hogy gyermekei anyja soha nem tenne kárt a saját vérükben.
– Erikánál jobb édesanya nem létezik” – fogalmazott megtörten a törvényszéken, miközben elmesélte, hogy a kisfiú születésnapján is csak korlátozottan, szigorú felügyelet mellett találkozhatott a gyermekkel, akit a hatósági döntések miatt ráadásul a szülők csak külön-külön látogathatnak.
A leforrázott kisfiú nem fél az anyjától
Unti Roland szerint Amerikában egy ilyen ügyben már régen felmentő ítélet született volna, hiszen legfeljebb egy szerencsétlen balesetről, gondatlanságról lehet szó. Miközben a javában zajlik a bizonyítási eljárás, egy háromgyermekes édesanya az igazáért és a családja egyesítéséért vívja élete legnehezebb harcát. Erikának legközelebb holnap, szeptember 8-án kell a törvényszéken megjelennie. A bíróság a tervek szerint tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítási eljárást.
— A védencem a körülményekhez képest jól van, de az eljárást roppant igazságtalannak érzi. Meggyőződésem, hogy őszintén szereti a gyermekét, akinek a legjobb helye a családban lenne. Erika minden lehetséges alkalommal meglátogatja a fiát, aki mindig örömmel fogadja. Ez azt bizonyítja, hogy a gyermek egyáltalán nem fél tőle – magyarázta a jogász, aki indítványozni fogja, hogy egy újabb független igazságügyi műszaki, illetve orvosszakértőt bevonjon az ügybe a bíróság.