Leforrázott kisfiú anyja áll a bíróság elé, Erika állítja: nem akarta megölni a gyermekét

Saját kisfia elleni gyilkossági kísérlet miatt állított bíróság elé az ügyészség egy többgyermekes anyát. A vádak hidegek és könyörtelenek, de a falak mögött egy megtört, a végsőkig küzdő édesanya és egy darabjára hullott család kétségbeesett drámája zajlik. Az ügyészség szerint Erika szándékosan leforrázta a fiát, a nő állítja, nem akarta megölni gyermekét.

A Fővárosi Törvényszéken tárgyalják a leforrázott kisfiú ügyét Fotó: Bors

A tragédia napján a vád szerint forró víz zúdult Erika hároméves kisfiára. A hatóságok szándékosságról beszélnek, de az anya védekezése egészen más képet fest: a pánik, az elromló technika és a vészhelyzeti kapkodás katasztrófáját. Amikor a bérelt lakásban üzemelő vízmelegítő váratlanul hangos robajjal meghibásodott, a kétségbeesett asszony az állítása szerint az ijedtségtől elvétette a csap irányát. Elég volt egyetlen másodpercnyi reflexhiba és a súlyos baleset elkerülhetetlenné vált. A gyermeket kiemelték a családból. A fiú jelenleg otthonban él, és az anya ügyvédje, Unti Roland elmondása szerint alig várja, hogy hazatérhessen szüleihez. Erre a jelenlegi helyzetben nincs sok esélye.

A korábbi tárgyalási napokon kiderült: noha a hivatalos műszaki vizsgálat nem mutatott ki hibát a bojlernél, a védelem birtokában lévő bizonyítékok másról árulkodnak. Egy pékségben rögzített hangfelvételen az új bérlő maga is megerősíti: a berendezés azóta sem működik megfelelően.

Unti Roland szerint sajnálatos baleset történt Fotó: Bors



A család élete nem a bojlerbaleset napján tévedt rögös útra. Erika vállára hatalmas teher nehezedett: korábbi kapcsolataiból nevelt két gyermeke mellé ikrei születtek, ám az egyik csöppség súlyos egészségi állapota miatt kénytelenek voltak meghozni életük legfájdalmasabb döntését: lemondtak a beteg kisbabáról.

A külföldön dolgozó családfő távollétében az anyának egyedül kellett helytállnia a mindennapokban, miközben állását is feladta, hogy fejleszthető kisfiát ápolhassa.

Az anyát a hatóságok egy korábbi, arcsérülés miatt is támadják, amelyet a nő szerint a gyermek egy egyszerű, kiságybeli esés során szerzett. Az orvosszakértő nem tudta határozottan kijelenteni, hogy bántalmazás történt, csupán azt, hogy tompa behatás érte a kisfiút.

A férj rendületlenül hisz felesége ártatlanságában. Számára nem kérdés, hogy gyermekei anyja soha nem tenne kárt a saját vérükben.