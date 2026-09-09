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elszabadult lovaskocsi

Elszabadult lovaskocsi okozott pánikot Debrecen-Józsán - videó

51 perce
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Döbbent járókelők és veszélyes helyzetbe került autósok szemtanúi voltak egy elszabadult lovaskocsi ámokfutásának Debrecen-Józsán. A lovat kilométereken át követték, mire sikerült megfékezni.
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elszabadult lovaskocsiveszélyes helyzetdebrecen

Rémületet keltett egy elszabadult lovaskocsi hétfő délelőtt Debrecen-Józsán. A megvadult ló a mögé kötött szekérrel együtt vágtázott végig a kertvárosi utcákon, miközben több autósnak is veszélyes helyzetet kellett elkerülnie.

lovaskocsi
Elszabadult lovaskocsi okozott riadalmat Debrecen-Józsán
Fotó: Shutterstock

Kilométereken át követték az elszabadult állatot

A ló gazdája szerint az állatot feltehetően darazsak ijesztették meg, ezután tört ki a pánik. Az RTL Híradónak a befogásában segédkező férfi elmondta, 

kilométereken át követték a szekeret, és az állat csak az otthona közelében nyugodott le.

A szokatlan jelenetet egy józsai ház biztonsági kamerája is rögzítette. A felvételen látható, ahogy egy mozgáskorlátozott férfi döbbenten figyeli a vágtató lovat és a mögötte száguldó szekeret. Egy autós pedig az utolsó pillanatban rántotta félre a kormányt, így sikerült elkerülnie az ütközést.

 

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