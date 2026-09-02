Lövöldözés tört ki Hamburgban, halálos áldozatok is vannak

Két halálos áldozatról tudni a hamburgi Sankt Pauli kerületben kitört lövöldözés kapcsán. A rendőrségi műveleti központ szóvivőjének tájékoztatása szerint lövésnek tűnő hangokról érkeztek bejelentések hozzájuk.

A hamburgi lövöldözésben két férfi halt meg / Fotó: unsplash.com

Lövöldözés Hamburgban: az áldozatok és a támadó ismerték egymást

A hatóságok több járőrkocsit vezényeltek a Sternschanze vasútállomás közelében található helyszínre, ahol a rendőrök megtalálták a két férfit. Értesítették a mentőket is, ám mindkét áldozat a helyszínen belehalt sérüléseibe.

A rendőrség több mint két tucat járőrkocsit indított az elkövető felkutatására.

Az eset körülményei nem egyértelműek, de a nyomozók szerint az áldozatok és a támadó ismerték egymást. A helyi lakosokat nem fenyegette veszély - közölte a szóvivő, írja az MTI.