Élet-halál között lebeg a 18 éves lány, miután egy luxusautós ámokfutó frontálisan busznak lökte a kocsiját

Felfoghatatlan tragédia történt a németországi Wittenben: egy gátlástalan, tuningolt sportautóval száguldozó sofőr értelmetlen előzésbe kezdett, majd miután letarolt egy tinédzserekkel teli autót, utasával együtt gyáván elmenekült a helyszínről. A vétlen autó 18 éves sofőrje életveszélyes sérülésekkel, beszorulva harcolt az életéért a teljesen összeroncsolódott járműben. A rendőrség nagy erőkkel keresi az ámokfutókat, akiknek a luxusautóján hátborzongató felirat díszelgett.

Luxusautó okozott balesetet: egy 18 éves lány élet-halál között lebeg - Fotó: unsplash.com

A brutális horrorbaleset péntek késő este, 23 óra után történt Észak-Rajna-Vesztfália tartományban. Egy 18 éves lány békésen vezette Mini típusú autóját a Dortmunder Straßén, amelyben rajta kívül három másik tinédzser – két 13 éves és egy 15 éves fiatal – is utazott. A mögöttük haladó autó után egy bivalyerős, brutális teljesítményű Dodge Challenger érkezett, amelynek sofőrje hirtelen teljesen elvesztette a józan eszét.

Luxusautó okozott balesetet: egy 18 éves lány élet-halál között lebeg

A Dodge sofőrje tövig nyomta a gázpedált, és ész nélkül, egyszerre akarta megelőzni az előtte haladó mindkét autót. A felelőtlen manőver során azonban későn vette észre, hogy a szemközti sávban egy menetrend szerinti pótlóbusz közeledik.

Ezt látva a luxusautós hirtelen jobbra rántotta a kormányt, amivel iszonyatos erővel valósággal letarolta a tinédzserek Minijét. A lökéstől a kisautó azonnal megpördült, irányíthatatlanná vált, és frontálisan, teljes sebességgel belerohant a szembejövő buszba.

Tűzoltók vágták ki a haldokló lányt a roncsból

A becsapódás akkora erejű volt, hogy a Mini felismerhetetlenségig összeroncsolódott, egyetlen hatalmas fémhalommá gyűrődött össze. A 18 éves sofőr beszorult a kormány mögé; a helyszínre riasztott tűzoltóknak feszítő-vágó berendezésekkel kellett kiszabadítaniuk a testét a roncsok közül.

A fiatal lány olyan súlyos, borzalmas sérüléseket szenvedett, hogy hosszú órákon át közvetlen életveszélyben volt, az orvosok az életéért küzdöttek. Három fiatal utasa szintén súlyos sérülésekkel került kórházba, míg a busz sofőrje – aki egyedül tartózkodott a járművön – sokkos állapotba került a látottaktól.