Három teherjármű ütközött az M0-son – fotókon az összetört kamionok

Két kamion és egy teherautó ütközött össze kedden délelőtt az M0-s autóúton, Pécel térségében, az M1-es autópálya felé vezető oldalon. Az M0-s baleset az 50-es kilométerszelvénynél történt, a helyszínre mentők és tűzoltók is érkeztek – írja a Katasztrófavédelem.

Feszítővágóval szabadítottak ki egy sofőrt a Pécelnél történt M0-s baleset után. Az egyik kamion vezetőfülkéje súlyosan összeroncsolódott Forrás: olvasói fotó

A fővárosi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítottak ki egy sofőrt az egyik járműből, majd megkezdték a teherautók áramtalanítását.

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a karambol forgalmi akadályt okozott az érintett útszakaszon.

Súlyosan összeroncsolódott az egyik kamion az M0-son történt baleset során

Olvasói fotók is érkeztek a baleset helyszínéről. A felvételeken látszik, hogy több teherjármű megrongálódott, az egyik kamion vezetőfülkéjének eleje pedig szinte teljesen szétszakadt. A szélvédő betört, az úttesten nagyobb törmelékdarabok hevernek, miközben tűzoltók biztosítják a helyszínt.

Forrás: olvasói fotó

A sérült járművek korábban több sávot is elfoglaltak, jelentősen nehezítve a közlekedést. Az Útinform későbbi tájékoztatása szerint Pécelnél, az 51-es kilométernél már csak a külső sáv maradt zárva. Ekkor körülbelül egy kilométeres torlódásra kellett készülni.