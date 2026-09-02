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baleset

Teljes a káosz, több mint 10 kilométeres a dugó az M0-son

1 órája
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Érdemes másik útvonalat választani! Baleset miatt jelentős a torlódás az M0-son.
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balesetm0torlódás

Baleset miatt jelentős a torlódás az M0-s autóúton az M1-es autópálya felé a hárosi Duna-hídon - közölte az Útinform szerda reggel.

Baleset miatt van dugó az M0-son
Baleset miatt van dugó az M0-son
Fotó: Pexels

Ez a helyzet az M0-son

Azt írták, hogy a 15-ös kilométernél a belső sávot foglalják el a sérült járművek, a torlódás meghaladja a 10 kilométert, ezért aki teheti, válasszon másik útvonalat.

Erős a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, telítettek a sávok

  • az M1-es autópályán Bicskétől,
  • az M3-as autópálya bevezető szakaszán, 
  • az M2-es autóúton Fótnál,
  • a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól,
  • a 11-s főúton, Szentendrén,
  • a 31-es főúton, Maglódnál, 
  • illetve az 51-es főúton, Dunaharaszti elkerülő szakaszán.

Itt egy vonatbalesetről is olvashatsz, amely Győrnél történt.

 

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