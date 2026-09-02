Teljes a káosz, több mint 10 kilométeres a dugó az M0-son

Érdemes másik útvonalat választani! Baleset miatt jelentős a torlódás az M0-son.
Baleset miatt jelentős a torlódás az M0-s autóúton az M1-es autópálya felé a hárosi Duna-hídon - közölte az Útinform szerda reggel.
Ez a helyzet az M0-son
Azt írták, hogy a 15-ös kilométernél a belső sávot foglalják el a sérült járművek, a torlódás meghaladja a 10 kilométert, ezért aki teheti, válasszon másik útvonalat.
Erős a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, telítettek a sávok
- az M1-es autópályán Bicskétől,
- az M3-as autópálya bevezető szakaszán,
- az M2-es autóúton Fótnál,
- a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól,
- a 11-s főúton, Szentendrén,
- a 31-es főúton, Maglódnál,
- illetve az 51-es főúton, Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
Itt egy vonatbalesetről is olvashatsz, amely Győrnél történt.
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